POR SU IMPULSO AL EMPRENDEDURISMO, CONCORDIA DECLARÓ HUÉSPED DE HONOR A MATIAS SEBELY INTENDENTE DE ALEM

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En la sesión de este jueves, el Concejo Deliberante de Concordia declaró Huésped de Honor al Intendente de Leandro N. Alem, Dr. Mario Matías Sebely, en el marco de la Ordenanza N° 38.537 de Régimen de Honores.

La iniciativa promovida por la concejal Verónica Del Boca del bloque Juntos por Entre Ríos, reconoce la labor desarrollada por Sebely en materia de emprendedurismo y fortalecimiento de políticas públicas orientadas al desarrollo económico y social.

Es impulsor de la Escuela Municipal de Emprendedurismo y Negocios de Alem, una propuesta de capacitación y acompañamiento destinada a vecinos que buscan desarrollar emprendimientos productivos y de servicios, promoviendo la autonomía económica y la inserción laboral.

La visita de Sebely se da en el contexto del trabajo que está realizando el municipio de Concordia para la creación de la futura Escuela Municipal de Emprendedurismo, proyecto que la concejal Del Boca está trabajando con la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo una iniciativa orientada a fortalecer la producción local, generar oportunidades y fomentar la cultura emprendedora en la ciudad.

Durante la jornada, el mandatario misionero también compartió su experiencia como gestor de políticas públicas vinculadas al emprendedurismo, aportando herramientas e ideas para el desarrollo local y el fortalecimiento de nuevas oportunidades laborales.