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El capitán de la Selección Argentina publicó un extenso mensaje dedicado a Jorge Messi, en el que recordó su infancia, el vínculo que los unió durante toda su carrera y reveló un doloroso deseo que no pudieron cumplir juntos.

Lionel Messi se expresó públicamente por primera vez tras la muerte de su papá, Jorge Messi, con una extensa y emotiva carta que compartió en sus redes sociales.

El capitán de la Selección Argentina se abrió a fondo sobre el vínculo que mantuvo con su padre durante toda su vida y recordó el papel fundamental que tuvo desde sus primeros pasos en el fútbol.

Foto: @leomessi

Foto: @leomessi

El Mundial que Jorge Messi no pudo ver

Uno de los momentos más emotivos de la carta aparece cuando Messi recuerda cuánto deseaba su papá verlo disputar el último Mundial.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste”, contó el futbolista.

Messi explicó que era la primera vez que Jorge no iba a estar presente en un torneo, aunque su mamá le decía que iba a recuperarse y que podría viajar.

“Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, recordó.

Después, el capitán argentino contó que comenzó a sentir especialmente la ausencia de su papá después de cada partido.

“Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad”, escribió.

A pesar de todo, Messi aseguró que siguió pensando en llegar lo más lejos posible para que Jorge pudiera verlo jugar.

Jorge Messi, Lionel Messi y Celia Cuccitini

“Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más”, expresó.

El recuerdo del Mundial quedó atravesado por una situación todavía más dolorosa: Messi contó que cuando llegó a la final creía que Argentina había perdido por penales y que no pudieron hablar de todo lo ocurrido.

“No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo”, escribió.

“Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”

En la parte final de la carta, Messi volvió a hablar del futuro que imaginaba junto a su papá y del dolor de saber que ya no podrán compartir esos momentos.

“Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, lamentó.

También contó que ambos hablaban todos los días y que se veían cuando sus compromisos se lo permitían.

“Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos”, escribió.

Messi también aseguró que Jorge seguirá presente en la forma en que cría a sus hijos.

“Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo”, expresó.

Finalmente, el capitán de la Selección Argentina cerró la carta con una despedida: “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa. ❤️”