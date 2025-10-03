Polska Concordia refuerza lazos regionales con la Embajada de Polonia y autoridades de Salto

Concordia / Salto (ROU) – En un nuevo paso hacia la integración regional, la Asociación Civil Polska Concordia, presidida por Silvia Sierak, consolidó un encuentro de trabajo con representantes del gobierno de Salto, República Oriental del Uruguay, acompañada por autoridades de la Embajada de Polonia en Buenos Aires. La iniciativa busca fortalecer los vínculos culturales, educativos y de cooperación entre las comunidades que integran la región de Salto Grande.

Sierak destacó que el encuentro “ratifica el espíritu fundacional de la institución, basada en los pilares de la integración y la inclusión”, y subrayó que “la construcción colectiva y el diálogo permanente son la llave del futuro de la región”.

Durante la reunión con la nueva administración de Salto, la comitiva de Polska Concordia expresó su orgullo por “una Polonia que late y se hace sentir en esta tierra que une pueblos, culturas y esperanzas”.

La presidenta de la entidad agradeció especialmente la cordialidad de los gobiernos regionales y la predisposición de las autoridades uruguayas, destacando el compromiso compartido con el desarrollo común. En particular, mencionó el apoyo del Secretario General de la Intendencia de Salto, Cr. Walter Texeira Núñez, del Coordinador de Cultura, Pablo Bonet, y del Monseñor Arturo Fajardo, con quienes “se vienen gestando proyectos y sueños para una región de Salto Grande que avanza sin detenerse”.

En un tono emotivo, Sierak reveló que incluso “se está gestando un polaco que llevará en alto nuestra esencia como futuro Nuncio Apostólico, llevando al mundo el sentir profundo de quienes vivimos y construimos en esta región”.

El mensaje final resumió la identidad de la institución: “Somos Polska Concordia: un sentimiento que se transforma en acción y una pasión que se convierte en futuro. Que esta pasión, que corre por las venas de un polaco y de cada integrante de esta región, jamás pueda ser detenida.”

