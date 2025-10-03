Encuentro educativo en Estancia Grande: la tecnología como puente para fortalecer la enseñanza rural

En un hecho que marca un antes y un después en la educación rural del departamento Concordia, la Escuela N.º 19 “Juan Lavalle” de Estancia Grande fue escenario de una jornada educativa inédita que reunió a 86 alumnos de distintas localidades. El encuentro, centrado en el Área de Tecnología, se realizó en conjunto con la Escuela N.º 22 “Madre Patria” de Calabacilla, y significó un valioso ejercicio de cooperación e innovación pedagógica.

La propuesta, impulsada por los docentes del área, tuvo como eje el aprendizaje colaborativo y la incorporación de la robótica en el aula, un desafío que abre nuevas puertas para los estudiantes de las zonas rurales. A lo largo de la jornada, los alumnos compartieron clases conjuntas, actividades prácticas y experiencias que combinaron la creatividad con el uso de herramientas tecnológicas.

Uno de los aspectos más destacados fue la participación activa de las familias, que acompañaron el proceso de aprendizaje y fueron parte del trabajo en equipo. Este compromiso comunitario reafirma la importancia de la escuela rural como espacio de encuentro, integración y crecimiento colectivo.

El trabajo articulado entre ambas instituciones no solo permitió el intercambio de saberes, sino también el fortalecimiento del vínculo entre docentes, alumnos y comunidad, consolidando un modelo educativo más inclusivo y participativo.

Desde la coordinación del área destacaron que “estas experiencias son esenciales para que la tecnología deje de ser un privilegio urbano y se transforme en una herramienta real de desarrollo para todos los chicos y chicas del campo”.

El encuentro en Estancia Grande es una muestra concreta de que, con creatividad, compromiso y trabajo conjunto, la educación rural puede ser también un espacio de innovación y futuro.