Caputo anunció la fecha de apertura de ofertas para concesionar rutas, entre ellas el puente Rosario-Victoria

El nuevo régimen de concesión se planteará sin subsidios del Estado e involucra más de 700 kilómetros de la red vial

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que “el 8 de octubre se hará la apertura de sobres para conocer las ofertas para la concesión de 741 kilómetros de rutas correspondientes a la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones”.

El tramo “Conexión” es uno de los puntos sobre los cuales se deberá trabajar y está compuesto por la Ruta Nacional 174, que corresponde al Puente Rosario‑Victoria, conectando las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

La longitud del Tramo Conexión es de 59,43 km y se licita como un enlace estratégico entre Santa Fe y Entre Ríos.

Este tramo conformado por los Tramos Oriental y Conexión que están integrados por las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174.

El nuevo régimen de concesión se planteará sin subsidios del Estado: las inversiones, operación, mantenimiento y prestación de servicios deberán financiarse mediante la concesión misma: es decir, peajes, servicios complementarios, etc.

La longitud total del Tramo Oriental es de 682,28 km e incluye pasos fronterizos internacionales: Puente Internacional General Artigas (Colón, Entre Ríos – Paysandú, Uruguay) vía RN 135. Acceso a la Represa Salto Grande (Concordia – Salto, Uruguay) vía RN A‑015. Puente Internacional Paso de los Libres (Argentina–Brasil) vía RN 117.

Conflicto en el peaje Rosario-Victoria

En el mes de abril quedó sin efecto el contrato que tiene el Estado nacional con la empresa Caminos del Río Uruguay, a cargo de la traza que conecta la provincia de Santa Fe con Entre Ríos. Por ello, hubo medidas de fuerza y manifestaciones de los 500 empleados que quedaban en la calle.

Las protestas de los trabajadores durante el conflicto (Rosario3).

Por aquellos días, en el peaje se podía ver a decenas de rollos de tickets de papel colgados de los techos formando cortinas, mientras camiones y autos pasaban con las barreras levantadas.

Vialidad Nacional había tomado el control de la ruta 174, conocida como puente Rosario-Victoria, apenas se terminó la concesión con la empresa.

El organismo federal dispuso mediante la resolución 565/2025 “la recepción de los tramos” que operaba la firma Crusa y un nuevo llamado a licitación. Eso permitiría “continuar con la implementación de la Red Federal de Concesiones – Etapa I mediante la licitación de los Tramos Oriental y Conexión, actualmente Corredor Vial 18”.