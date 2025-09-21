“¡Papi, maté gente!”: el mensaje que le envió el camionero que chocó en el puente a su padre

Miguel Ruiz Díaz, camionero y padre del joven que protagonizó el choque múltiple sobre el Puente General Manuel Belgrano, brindó un estremecedor testimonio en Radio HOY que revela el drama vivido por su hijo Nahuel, de 26 años, segundos después del siniestro.

“Me llamó desesperado, gritándome: ‘¡Papi, maté gente!, choqué, maté, maté… Me quedé sin frenos y arrastré todo. Hay un hombre apretado, capaz que maté’”, relató Miguel, aún conmocionado por la llamada que recibió mientras se encontraba en la provincia de Corrientes.

El joven, con cuatro años de experiencia como camionero y empleado de la empresa Trosch, transportaba chips y leña molida con destino a la caldera de Vicentín en Avellaneda. Según su padre, nunca había tenido un incidente de esta magnitud.

Este testimonio, crudo y directo, expone el impacto emocional inmediato que puede generar un accidente vial grave, y abre interrogantes sobre los protocolos de seguridad, el estado de los vehículos de carga y la contención psicológica para conductores involucrados en hechos traumáticos.

Con el paso de las horas, fuentes oficiales confirmaron la identidad del fallecido. Se trata de Juan Carlos Pérez, alias “Pirulo”. Tenía 56 años y era vecino del barrio Río Paraná, en el sur de la ciudad de Corrientes. Según esas mismas fuentes, Pérez era “un conocido delincuente con amplio prontuario por robo”, publicó Infobae.

El historial de Pérez llevaba varios años circulando entre policías y vecinos. Distintas noticias en medios correntinos lo habían vinculado desde hace más de una década con detenciones y robos en la ciudad. Algunas de esas crónicas hablaron de episodios donde habría utilizado a sus propias hijas para cometer delitos.

En redes sociales no tardaron en multiplicarse mensajes de usuarios que lo identificaron y recordaron como autor de distintos robos. “A mi hija le pidió agua, la empujó y le arrebató el celular. Le rompió los labios”, escribió una persona en Facebook, mientras que otros intercambiaron comentarios contando episodios similares. En todos los casos el botín era el mismo: los teléfonos celulares.

Pérez era padre de tres hijas. Tras su muerte, una de ellas lo despidió con un mensaje en redes sociales. “Te amo pa, me dejaste papito, pero te voy a amar por siempre. Como te voy a extrañar hasta el día que decidas llevarme con vos. Fuiste el mejor, gracias por todo lo que diste por mí. Yo voy a acordarme siempre de vos, te amo”, publicó la joven junto a una imagen familiar.

“Perdoname por no haber estado en ese momento en que estabas tan mal. No estaba preparada, no tenías que irte así. Yo quiero estar a tu lado, no voy a aguantar estar sin vos”, sumó en un segundo posteo.

La familia, además, hizo un pedido de ayuda económica para enfrentar los gastos del sepelio. La respuesta llegó rápido: amigos y allegados, junto con personas sensibilizadas por el caso, colaboraron hasta reunir el dinero necesario.