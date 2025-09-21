El intendente de Yeruá reclamó a Frigerio por obras en el acceso y una diputada le salió al cruce

En una carta abierta, el intendente de Puerto Yeruá, Daniel Benítez, le reclamó al gobernador Rogelio Frigerio por el estado del acceso a la localidad.

“Señor Gobernador Frigerio, el ajuste lo está pagando el pueblo que merece una ruta normal”, inicia la misiva.

En la misma manifiesta su preocupación, considerando que la localidad “requiere atención inmediata en materia de infraestructura vial. A pesar de los anuncios y esfuerzos realizados, el acceso a nuestra localidad sigue siendo un tema pendiente”.

Señaló que fueron “prudentes en los tiempos de los anuncios, pero ya ha pasado más de 20 meses de su gestión y solo escuchamos cantos de sirena de obras que hasta hoy no existen”.

Benítez describió que el tramo de 16,9 km desde la Ruta Nacional 14 hacia Puerto Yeruá “está muy deteriorado, con sectores críticos que requieren intervención urgente, como el socavón en el kilómetro 5 y 6. Cómo funcionarios públicos escuchamos a nuestros vecinos que diariamente nos solicitan intervención, hemos hecho diferentes reclamos y hasta ahora no se ha mejorado ni un centímetro cuadrado de la ruta, ya no sabemos de qué manera solicitar esta obra. Gobernador póngase la mano en el corazón y tenga empatía con nuestros vecinos”.

Tras conocerse esta postura del intendente, la disputada Carola Laner (Juntos por Entre Ríos) le salió al cruce: “No tiene autoridad moral”, afirmó. “Benítez no puede hablar de obras ni de transparencia”, declaró Laner, calificando el acceso a Puerto Yeruá como “un símbolo de la corrupción kirchnerista” debido a “licitaciones truchas” y “plata que desapareció”.

Por otra parte, la legisladora del departamento Concordia aludió a situaciones judiciales vinculadas a Benítez, en causas de discriminación laboral y otras denuncias.

Laner acusó al intendente de ser parte del mismo espacio político que dejó la obra del acceso “paralizada y destruida”, tal lo difundido por Cadenaentrerriana.

En su reclamo, el intendente recordó que, en abril de 2025, el gobierno anunció la licitación de obras en más de 222 kilómetros de rutas entrerrianas, incluyendo el acceso a Puerto Yeruá. El proyecto comprende un bacheo integral y tiene un presupuesto oficial de $26.518.442.616,56. “Sin embargo, los plazos burocráticos y la adjudicación de la empresa encargada de la obra siguen siendo una incógnita. Los habitantes de Puerto Yeruá solicitan que se priorice la reparación del acceso y se agilicen los trámites para la adjudicación de la obra. La rehabilitación del acceso es fundamental para garantizar la conectividad y el desarrollo de nuestra localidad”, esgrimió Benítez.