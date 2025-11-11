Orgullo nacional: una ciudad argentina fue elegida como la más atractiva del mundo

La capital argentina lidera el ranking global de destinos turísticos según los Wanderlust Reader Awards.

La Ciudad de Buenos Aires se ubicó en el primer puesto del ranking global de destinos turísticos más atractivos del año, según los Wanderlust Reader Awards 2025, organizados por la revista británica especializada en viajes Wanderlust.

El reconocimiento se dio tras una votación que reunió a más de 200.000 lectores de todo el mundo y se anunció en una ceremonia celebrada en la National Gallery de Londres.

Este logro marca un hito para la capital argentina, que por primera vez alcanza el liderazgo en este prestigioso listado.

En la edición anterior, Buenos Aires había ocupado el sexto lugar, lo que representa un avance significativo en la percepción internacional del destino.

La revista destacó varios aspectos que explican el crecimiento de la ciudad en el ranking:

La energía creativa de sus barrios , con propuestas culturales que se renuevan constantemente.

, con propuestas culturales que se renuevan constantemente. El resurgimiento de las milongas y salas de tango , que atraen tanto a turistas como a locales.

, que atraen tanto a turistas como a locales. La nueva generación de chefs , que está redefiniendo la cocina argentina con propuestas innovadoras.

, que está redefiniendo la cocina argentina con propuestas innovadoras. La diversidad de actividades durante todo el año, con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos.

Además, el informe subraya la hospitalidad de los porteños, el valor del patrimonio arquitectónico y la vida nocturna, que sigue siendo uno de los grandes atractivos para los visitantes.

El impacto del reconocimiento

Desde la organización Visit Buenos Aires, que trabaja en la promoción turística de la ciudad, celebraron el premio como un resultado del trabajo sostenido en posicionar a la capital como un destino de clase mundial.

“Este tipo de distinciones nos ayudan a seguir atrayendo turistas de todo el mundo y a consolidar la marca Buenos Aires en el mapa global”, señalaron desde la entidad.

El galardón también refuerza la estrategia de internacionalización que lleva adelante el Gobierno porteño, con foco en atraer visitantes que buscan experiencias auténticas, culturales y gastronómicas.

Además de Buenos Aires, el ranking reconoció a Japón como el país más atractivo del mundo, Italia como el mejor destino europeo y Estambul como la ciudad más deseada de Europa.

La revista Wanderlust, con más de 238.000 lectores y uno de los podcasts de viajes más escuchados, lleva 24 años premiando a los destinos más votados por su comunidad global.