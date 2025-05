Opinión | El 56% entendió… y el resto todavía busca wifi en la Rosada

La reciente elección en CABA, a pesar de la baja participación, dejó un dato que incomoda a más de uno: el 30,13% que logró Adorni no es solo un número, es una señal. Una señal de que el rumbo que propone Javier Milei sigue firme, y más importante aún, que el mensaje ya caló hondo en buena parte de la sociedad. Esa sociedad que representa al famoso 56% que en 2023 dijo “basta” y que hoy reafirma su respaldo.

Claro, algunos medios y opinadores profesionales corren a decir que “no fue tanto”, que “faltó gente”, que “la participación fue baja”. Pero ¿sabés qué? Incluso con apatía y feriado, la gente que quiere cambio sigue marcando el camino. Mientras tanto, el 47% peronista-kirchnerista hace malabares con la narrativa, tratando de obstruir cualquier política de transformación como si todavía gobernaran…

Y hay algo aún más interesante: entre mayo y junio de 2025 empezó el éxodo. No hacia Ezeiza —como nos tenía acostumbrados la frustración argentina— sino hacia las puertas de La Libertad Avanza. Políticos, gobernadores ,intendentes, empresarios, comunicadores, todos golpeando para entrar. Algunos por convicción, otros por desesperación, pero todos entendiendo que la “tabla rasa” que propuso Milei es real. Acá ya no se pide carnet de afiliación, sino voluntad de cambiar en serio.

Mientras tanto, los jóvenes —esos mismos que pensaban que su única salida era Portugal o Australia— empiezan a ver otra posibilidad: un crédito hipotecario, una línea de consumo sin tasas usurarias, o simplemente el aire que da no vivir endeudado hasta las orejas. Algo tan básico, pero tan negado por décadas.

Y no, esto no es magia. Es lo que pasa cuando dejás de negociar con mafias sindicales y de pactar con dinosaurios del poder. Milei no prometió un país de unicornios, prometió dinamita contra el sistema corrupto. Y eso está cumpliéndose.

El kirchnerismo lo sabe. Por eso chillan, gritan, judicializan, patean el tablero y repiten slogans como si fueran mantras de autoayuda. Saben que si esto funciona, no vuelven más. Y eso los aterra.

Estamos en un punto bisagra. Y esta vez, sin retorno. El argentino promedio —sí, ese que paga impuestos, labura, y quiere progresar sin pedirle permiso al Estado— ya entendió cómo nos estafaron durante años. Usaron el poder como un negocio familiar. Nos empobrecieron, nos mintieron, y encima nos culpaban.

Hoy, la esperanza no es una palabra linda para un spot de campaña. Es una decisión. Un voto. Una línea de crédito. Una puerta que se abre. El cambio no lo para nadie. Aunque algunos todavía quieran seguir jugando al siglo pasado.

por : Alejandro Monzón -Analisis Litoral.

