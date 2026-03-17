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La senadora libertaria cruzó a la exmandataria que se mostró molesta por ir a declarar de manera presencial a Comodoro Py.

La senadora de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich apuntó contra la expresidenta Cristina Kirchner, quien hoy declaró en el marco de la Causa Cuadernos. La dirigente, que cuenta con prisión domiciliaria, salió de su domicilio en San José 1111 rumbo a Comodoro Py, en una secuencia que generó molestias que ella misma reconoció ante los jueces.

Frente a esto, la exministra de Seguridad intervino y opinó: «Señora Presidiaria: si no quiere estar declarando ni ya condenada por corrupción en todas las instancias judiciales, no debería haber robado. Fácil«, escribió de manera provocativa la dirigente en su cuenta de X.

«Durante años te dedicaste a saquear las arcas del Estado: retornos de obras que nunca se hicieron, contrataciones truchas en tus hoteles y un esquema para enriquecer a Lázaro Báez hasta convertirlo en uno de los mayores dueños de tierras de la Patagonia. La única responsable de sus acciones es usted», completó Patricia Bullrich contra Cristina Kirchner.

Señora Presidiaria: si no quiere estar declarando ni ya condenada por corrupción en todas las instancias judiciales, no debería haber robado. Fácil.



Durante años te dedicaste a saquear las arcas del Estado: retornos de obras que nunca se hicieron, contrataciones truchas en tus… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 17, 2026

La Cámpora cruzó a Patricia Bullrich

Ante este tweet, La Cámpora salió en redes sociales a cargar conta la senadora de La Libertad Avanza, quien entre 2019 y 2021 estuvo vinculada con el falso abogado Marcelo D’Alessio. En su momento se filtraron chats sobre las supuestas tareas de inteligencias y espionaje ilegal, aunque la defensa de la exministra de Seguridad fue que, en realidad, las comunicaciones se dieron con un teléfono que usaba su nieto para jugar, pero que ya no le pertenecía.

En los intercambios, Patricia Bullrich le habría indicado a D’Alessio que se contactara con Rodrigo Bonini, quien en ese momento era el Director Nacional de Investigaciones del Ministerio de Seguridad, para entregar material. Cuando eso salió a la luz, la por entonces dirigente del PRO reconoció que el teléfono fue de ella, pero al momento de esa conversación estaba en poder de su nieto.

Te escondiste atrás de tu nieto. No tiene remate. https://t.co/gdK1HJncXd pic.twitter.com/1QmnxE393f — La Cámpora (@la_campora) March 17, 2026

Qué dijo Cristina Kirchner de Patricia Bullrich

Durante su indagatoria, la expresidenta mencionó a la dirigente de LLA al momento de enumerar las extorsiones en el Caso D’Alessio. Una de las maniobras era la de realizarle una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira para espiarlo y luego extorsionarlo, tal y como recordó la exjefa de Estado.

«Le querían hacer una cámara oculta… El propio Stornelli le propone qué abogado puede ser el que le haga la cámara oculta a Ubeira. Se me va a armar un ‘quilombete’ (sic) con Patricia Bullrich«, declaró Cristina Kirchner durante su mención a la senadora.