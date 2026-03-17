DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Tras la publicación del dato mayorista de febrero, el presidente compartió una explicación de por qué se estaría desacelerando la evolución de los precios

Luego de que la inflación mayorista marque un retroceso de 0,7 puntos porcentuales en febrero respecto a enero, el presidente Javier Milei celebró la reducción y estimó que esa desaceleración tendrá una réplica en los precios minoristas.

“A continuación presentaré cálculos que no son proyecciones pero que sirven para ver como en dinámica la inflación está cayendo”, comenzó diciendo el jefe de Estado en un posteo realizado en su cuenta oficial de la red social X.

“La inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual. A su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras que la del mes de febrero anualizada lo hace al 13%. Podrán ponerlo como quieran pero la inflación está bajando y los Precios Mayoristas anticipan lo que viene a futuro en Minoristas”, explicó.

En tal sentido, Milei consideró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) “aún debe purgar el ajuste de tarifas y desequilibrios monetarios que tardan más que el IPM”. Javier Milei y Luis Caputo proyectaron que la inflación podría perforar el 1% mensual en agosto. (@JMilei)

Durante una disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba la semana pasada, el mandatario había reafirmado su visión sobre el rumbo económico y había proyectado que en agosto la inflación mensual podría ubicarse por debajo del 1 por ciento.

Al abrir su exposición, puso el foco en el contexto económico y en las expectativas para el país. “¿La inflación es alta? Sí, claro, pero cuando vinimos era del 1,5% diario. Venimos desde el infierno”, afirmó. Luego, enfatizó: “Para agosto, la inflación debería empezar con cero”.

En esa misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, compartió el objetivo presidencial de que el IPC comience con 0% en el segundo semestre, aunque dejó la puerta abierta para que ocurra en los meses siguientes a agosto.

A días de conocerse que la dinámica inflacionaria de febrero fue de 2,9%, mismo número que en enero, Caputo aseveró: “Esperábamos el dato. Sabíamos que venía en ese entorno porque la suba de la carne y las tarifas pegó. Nos preocupa pero sobre todo nos ocupa. La política monetaria sigue apuntando a tener la inflación lo más bajo posible”.

En tanto, insistió en que la inflación podría ubicarse por debajo del 1% en agosto, pero con matices. “Es muy difícil predecir el cuándo en los índices pero no me preocupa porque es una cuestión de tiempo. Si no es agosto, será septiembre u octubre”, señaló.

Se desaceleró la inflación mayorista

El índice de precios mayoristas registró un aumento del 1% en febrero, lo que implicó una desaceleración de 0,7 puntos porcentuales frente al registro de enero. En términos interanuales, la variación alcanzó el 25,6%, mientras que en el acumulado del primer bimestre, la suba llegó al 2,7 por ciento. Así, el avance mensual se ubicó por debajo del IPC, que marcó un incremento del 2,9% para febrero de 2026.

De acuerdo con datos del Indec, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) mostró un alza de 1% respecto al mes anterior, impulsada por una suba del 1,3% en los bienes nacionales y una baja del 2,7% en los importados.

Dentro de los productos nacionales, los mayores aportes al IPIM provinieron de petróleo crudo y gas (0,27%), alimentos y bebidas (0,26%), productos agropecuarios (0,24%), productos refinados del petróleo (0,23%) y energía eléctrica (0,12%).

El índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) anotó una suba del 0,7% en febrero, resultado de un avance del 0,9% en productos nacionales y una caída del 2,6% en importados.

En cuanto al índice de precios básicos del productor (IPP), que excluye impuestos, la variación fue del 0,7%, con un crecimiento del 1,0% en productos primarios y del 0,6% en manufacturados y energía eléctrica.