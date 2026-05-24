Niebla peligrosa en Entre Ríos: emiten alerta violeta y brindan recomendaciones para circular

DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %



Enviar ImprimirEl Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta violeta por la presencia de bancos de niebla y neblina persistentes que afectarán a toda la provincia y podrían generar una importante reducción de visibilidad, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Ante este panorama, desde Defensa Civil advirtieron sobre los riesgos que estas condiciones representan para la circulación vehicular, principalmente en rutas y accesos, y recomendaron extremar las medidas de precaución.

Según se informó, los bancos de niebla podrían dificultar notablemente la visibilidad en distintos puntos del territorio, por lo que se aconseja evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

Entre las principales recomendaciones difundidas por las autoridades, se destacan:

. Evitar circular, salvo en casos necesarios.

. Si la niebla sorprende durante la conducción, mantener una mayor distancia entre vehículos y no realizar sobrepasos.

. Utilizar luces bajas y antiniebla.

. Reducir considerablemente la velocidad.

. En caso de ser necesario detenerse, hacerlo únicamente en un lugar seguro, nunca sobre banquinas o calzadas.

. Mantenerse informado a través de los canales oficiales y de las autoridades competentes.

Desde los organismos de emergencia insistieron en conducir con extrema precaución para evitar siniestros viales en rutas y zonas urbanas de Entre Ríos.Fuente: / SMN / Gobierno de Entre Ríos