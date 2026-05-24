Histórico: Franco Colapinto tuvo su mejor actuación en la Fórmula 1 al terminar sexto en el GP de Canadá que ganó Antonelli

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El piloto argentino de Alpine cerró un fin de casi semana perfecto en el Circuito Gilles Villeneuve con un rendimiento espectacular. El italiano de Mercedes se asentó como el líder del campeonato

Franco Colapinto consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1 al finalizar sexto el Gran Premio de Canadá. El argentino consumó un fin de semana impecable en el Circuito Gilles Villeneuve y alcanzó los 20 puntos en el campeonato. Andrea Kimi Antonelli de Mercedes se quedó con su cuarta victoria al hilo y encabeza la tabla de posiciones. Lewis Hamilton de Ferrari y Max Verstappen de Red Bull completaron el podio.

El argentino tuvo una buena largada en la que, por el abandono de Arvid Lindblad(Racing Bulls) y la pésima estrategia de McLaren —comenzó con los dos pilotos con ruedas para lluvia—, logró escalar hasta el séptimo lugar. Desde entonces, Franco exprimió al máximo el rendimiento del Alpine y giró con un ritmo de carrera notable. Gracias al abandono de George Russell —algo que podría dar un golpe en el campeonato—, subió a la sexta plaza. El argentino tuvo un leve despiste tras cambiar neumáticos: con la goma dura fría, se fue de largo y golpeó levemente el muro.

Sin embargo, no sufrió daños graves y mantuvo un rendimiento regular para cruzar la bandera a cuadros en una histórica sexta plaza. Su compañero, Pierre Gasly, remontó desde la 14° posición y finalizó en el octavo lugar para asentar a Alpine en el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

Respecto a la pelea por la cima, los corredores de Mercedes tuvieron fuertes enfrentamientos en pista por el liderato. El abandono de Russell por una falla técnica bajó la tensión y Antonelli se quedó con una nueva victoria para sacar una enorme diferencia en la cima del Campeonato de Pilotos.

“Cuando salí de boxes y le pegué a la pared, pisé un poco de agua y me fui. Feliz por este resultado”, comentó Colapinto tras la carrera. La próxima cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Mónaco. Las calles del Principado acogerán a la Máxima del 5 al 7 de junio.