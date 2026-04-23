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En voz baja, pero cada vez con más intensidad, crece una certeza incómoda en los pasillos del poder: la eventual extradición de Edgardo Kueider no sería solo un trámite judicial, sino un sismo político de consecuencias imprevisibles. Porque Kueider no es un nombre aislado; es una pieza que conoce engranajes, acuerdos y silencios que muchos preferirían mantener enterrados.

Durante años, fue funcional a estructuras que hoy miran para otro lado. Lo impulsaron, lo necesitaron y, llegado el momento, lo soltaron. La política argentina tiene esa lógica: el que deja de servir, estorba. Pero cuando ese mismo actor conserva información sensible, deja de ser un problema menor para transformarse en una amenaza real.

El temor no radica únicamente en lo que hizo, sino en lo que podría decir. La extradición abriría la puerta a declaraciones, documentos y vínculos que podrían salpicar a dirigentes de distintos espacios. Nadie quiere ese efecto dominó. Nadie quiere que se corra el velo.

Por eso, más allá de los discursos públicos sobre transparencia y justicia, en privado muchos rezan para que Kueider nunca tenga que hablar ante un tribunal con todo sobre la mesa. Porque si eso ocurre, no solo se pondrá en juego su destino judicial, sino también la credibilidad —ya golpeada— de una dirigencia que hace tiempo convive con sus propias sombras.