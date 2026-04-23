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El turismo en Federación atraviesa un momento complejo marcado por la pérdida de competitividad frente a otros destinos nacionales que, en el actual contexto económico, han ajustado sus precios y mejorado sus propuestas para atraer visitantes.

En comparación con plazas como Villa Carlos Paz, Merlo, San Carlos de Bariloche y Cataratas del Iguazú, Federación presenta tarifas elevadas con menor nivel de servicios incluidos. Mientras en esos destinos se ofrecen paquetes con pensión completa o media pensión e incluso excursiones, en la ciudad entrerriana predominan opciones que apenas contemplan el desayuno, lo que impacta directamente en la decisión de los turistas.

Esta situación ya comienza a reflejarse en el comportamiento del mercado: agencias de viajes y operadores turísticos optan cada vez más por redirigir contingentes hacia destinos más competitivos en términos de relación precio-calidad.

El escenario genera especial preocupación ante la proximidad de los meses de menor actividad turística, como mayo y junio. La ausencia de propuestas atractivas y la continuidad de aumentos tarifarios podrían profundizar la caída en la demanda, afectando la sostenibilidad de numerosos emprendimientos del sector.

A esto se suma la falta de articulación entre el ámbito público y privado. Si bien existen acciones de promoción para posicionar el destino, estas se ven debilitadas por políticas de precios que no acompañan esos esfuerzos.

Frente a este panorama, distintos actores del sector coinciden en la necesidad de impulsar un trabajo conjunto que incluya a autoridades, empresarios y áreas vinculadas al desarrollo local. El objetivo es claro: generar estrategias integrales que permitan recuperar la competitividad, atraer nuevamente visitantes y sostener la actividad turística en el mediano y largo plazo.

El desafío para Federación será encontrar un equilibrio entre costos, servicios y promoción, en un contexto donde el turista cuenta con múltiples opciones y prioriza cada vez más la relación entre precio y experiencia.