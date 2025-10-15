Murió Hernán Damiani, histórico dirigente de la UCR en Misiones, tras sufrir un infarto mientras participaba en un programa de streaming

El histórico dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) en Misiones Hernán Damiani falleció este miércoles por la noche tras sufrir un infarto mientras participaba de un debate político durante la transmisión del programa Dólar Blue, emitido por La Casa del Streaming, en Posadas.

Damiani se descompensó al inicio del programa y se desmayó frente a los demás participantes y el equipo de producción. De inmediato, se solicitó asistencia médica y una ambulancia llegó al lugar pocos minutos después.

Mientras llegaba la ambulancia, el dirigente radical fue asistido por el doctor y ex ministro de Salud de la provincia Walter Villalba, quien se encontraba en el lugar

Los paramédicos del servicio de emergencias intentaron reanimarlo en el estudio y posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital Ramón Madariaga, donde ingresó sin vida.

Fuentes médicas confirmaron que el dirigente radical sufrió un infarto que causó su deceso pocos minutos después.

Damiani, quien fue legislador provincial y nacional, era candidato suplente de la UCR para las elecciones del próximo 26 de octubre.

Pocos minutos después de confirmarse el fallecimiento del dirigente radical, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, expresó su pesar y destacó su figura. “Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo», señaló el mandatario provincial en sus redes sociales.

