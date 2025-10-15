Horror en Misiones: detuvieron a cinco hombres por abusar y mantener en cautiverio a dos niñas en una fábrica abandonada en Garupá

Una menor fue rescatada este martes en un operativo simultáneo realizado en Garupá y Posadas, en el marco de una investigación por grooming. Las víctimas habían escapado de un hogar días atrás. Cinco hombres están bajo arresto y se investigan abusos sexuales.

La Procuración General del Poder Judicial, junto con el Juzgado de Instrucción N° 1 de Posadas y la Policía de Misiones, encabezó este martes una serie de allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por grooming que derivó en el rescate de una niña de 13 años y en la detención de cinco hombres.

El primer procedimiento se llevó a cabo en un predio abandonado —donde funcionaba la ex “Envasadora Misionera”— ubicado sobre la calle Azaleas del barrio Ñu Porá, en Garupá. Allí, personal policial encontró a la menor en una cama junto a un hombre de 37 años identificado como Pedro G. En el mismo lugar fueron arrestados otros dos adultos: Eugenio A. (63) y Samuel N. (63), quienes no pudieron justificar su presencia junto a la víctima.

De forma paralela, otros dos operativos se realizaron en una gomería y en una oficina de Posadas, donde fueron detenidos Matías C. (19) y Mario M. (43), ambos vinculados a la misma investigación.

Fuentes judiciales precisaron que el caso comenzó el domingo, cuando dos niñas se ausentaron del Hogar Papa Francisco. Al analizar los dispositivos móviles que dejaron en el lugar, los investigadores hallaron conversaciones con un adulto que las había contactado mediante una identidad falsa en redes sociales. Esta información permitió iniciar tareas de geolocalización y ubicar los sitios donde podrían estar.

Durante la búsqueda, una de las niñas logró escapar saltando un alambrado y llegó hasta la Comisaría Quinta, donde fue asistida por personal policial, negociadores y psicólogas. En su declaración, brindó detalles precisos del lugar donde estaban retenidas, lo que permitió allanar el predio en Garupá y rescatar a la segunda menor, de 12 años.

Por disposición judicial, ambas fueron trasladadas al Cuerpo Médico Forense para activar el protocolo de abuso sexual, acompañadas por profesionales del hogar y de la fuerza.

En los allanamientos se incautaron teléfonos celulares que serán peritados para determinar el alcance de las comunicaciones y posibles vínculos con otras personas. Intervinieron la Sección de Análisis e Investigación de Ciberdelitos (S.A.I.C.), la División Criminalística de la UR-X, la Dirección de Infantería y personal de las comisarías Quinta, Decimocuarta y de la Mujer de Itaembé Miní.

La investigación judicial, dirigida por el juez de Instrucción N° 1 de Posadas, Juan Manuel Monte, y con intervención del fiscal de Ciberdelitos, Juan Pablo Espeche, busca establecer cómo se produjo el contacto inicial, la logística utilizada para retener a las menores y si hubo otros hechos similares