Laurta fue imputado por homicidio criminis causa en Concordia

Pablo Laurta, ciudadano uruguayo, fue imputado por homicidio criminis causa por la fiscal Daniela Montangie en Concordia, tras ser señalado como responsable del asesinato del remisero Martín Sebastián Palacios. Laurta se abstuvo de declarar y permanece detenido mientras se espera la audiencia de prisión preventiva. Habló su abogado.

El ciudadano uruguayo Pablo Laurta fue imputado por la fiscal Daniela Montangie bajo el cargo de homicidio criminis causa, en relación al asesinato de Martín Sebastián Palacios, un remisero que había sido contratado para un traslado hacia la provincia de Santa Fe.

La audiencia de imputación tuvo lugar este miércoles en los tribunales de Concordia, específicamente en calle Mitre 133. Laurta, acompañado por su defensor, el abogado José Luis Legarreta, optó por abstenerse de declarar durante el proceso.

Luego de la imputación, Laurta quedó detenido en la Comisaría de Minoridad a la espera de la audiencia de prisión preventiva. Este próximo procedimiento será agendado por la Oficina de Gestión de Audiencias y estará presidido por la jueza de Garantías Gabriela Seró. En dicha instancia, la fiscal Montangie presentará todas las pruebas y evidencias acumuladas en el marco de la investigación.

El abogado defensor del imputado declaró que, debido a la reciente llegada de Laurta a Concordia y la necesidad de analizar las pruebas aportadas por el Ministerio Público Fiscal, se decidió que su cliente no prestara declaración por el momento.

Además, señaló que es probable que la provincia de Córdoba también solicite la presencia del acusado en relación a otros casos pendientes.

Fuente: Concordia Policiales