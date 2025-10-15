Se licitaron 741 kilómetros clave del corredor del Mercosur y aclaran que es sin subsidios estatales

Se realizó la apertura de sobres para la concesión de 741 kilómetros en los Tramos Oriental y Conexión, dentro de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones. Este proyecto busca mejorar rutas estratégicas del corredor del Mercosur, conectando Argentina con Brasil y Uruguay. En total, seis empresas presentaron siete ofertas.

A través de la plataforma Contrat.Ar, se llevó a cabo la apertura de sobres para la concesión de 741 kilómetros correspondientes a los Tramos Oriental y Conexión, que forman parte de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC). Este proyecto contempla la explotación, administración y mantenimiento de rutas estratégicas que conectan varias provincias y países vecinos.

En el proceso licitatorio, las empresas participantes presentaron dos sobres: uno con información sobre la calidad técnica de los oferentes y otro con la propuesta económica, que incluye la tarifa de peaje sugerida. En total, se recibieron siete propuestas de seis empresas interesadas.

El Tramo Oriental incluye las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Por su parte, el Tramo Conexión abarca el Puente Rosario-Victoria (Ruta Nacional 174), que une Entre Ríos y Santa Fe. Esta concesión inicial abarca más de 700 kilómetros del corredor del Mercosur, clave para el comercio con Brasil y Uruguay, y conecta con pasos fronterizos estratégicos, puertos y centros productivos del Gran Rosario.

La Dirección Nacional de Vialidad será responsable de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un sistema de control por resultados, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas de circulación y seguridad para los usuarios.



Cabe destacar que este nuevo esquema no contará con subsidios estatales, eliminando un modelo anterior considerado deficitario, afirman desde Vialidad nacional.