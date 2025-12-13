WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Lo confirmó en un comunicado la Academia del Cine de España

Alos 96 años, murió este sábado el actor Héctor Alterio, leyenda del cine argentino, según lo confirmó este sábado la Academia del Cine de España. Su deceso ocurrió en Madrid, donde residía desde hace tiempo.

Fue uno de los intérpretes más destacados de su generación, tanto en su Argentina natal como en España, donde desarrolló su carrera. Fue reconocido en 2004 con el Goya de Honor de la Academia de Cine, de la que era miembro.

Alterio nació en Buenos Aires en 1929 y debutó en 1948 con la obra de teatro Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona. Estudió arte dramático y creó la compañía Nuevo Teatro para renovar la escena argentina durante los 60, de acuerdo a lo que publicó la Academia del Cine en un comunicado.