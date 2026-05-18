Multitudinaria y Exitosa: Estancia Grande vibró con la 4ª Fiesta Provincial del Gaucho Entrerriano

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Con una multitudinaria convocatoria y un clima de celebración que reunió a familias, agrupaciones tradicionalistas y visitantes de distintos puntos de la región, la localidad de Estancia Grande vivió este domingo 17 de mayo una jornada histórica con la realización de la 4ª Fiesta Provincial del Gaucho Entrerriano, consolidándose como uno de los eventos culturales y populares más importantes del calendario provincial.



El predio lució colmado durante toda la jornada, donde el público pudo disfrutar de destrezas criollas, agrupaciones gauchas, gastronomía típica, artesanías, música y un gran despliegue organizativo que reflejó el trabajo realizado durante meses por el municipio y toda la comunidad.

El presidente municipal, Pablo Javier Goldin, expresó su profundo agradecimiento a cada una de las personas que hicieron posible el éxito de esta nueva edición de la fiesta. Destacó especialmente el compromiso del personal municipal, quienes trabajaron intensamente desde distintas áreas para que el evento se desarrollara de manera impecable.



Asimismo, el jefe comunal reconoció el trabajo coordinado del secretario de Gobierno, Gabriel Fleyta, y de Daniel Quintero, quien tuvo a su cargo gran parte de la organización general del evento, coordinando cada detalle y promoviendo la participación de agrupaciones tradicionalistas y jinetes con sus caballos, además de impulsar mejoras en el predio y nuevos espacios para la comodidad de los asistentes.

Durante la celebración también se destacó la participación de emprendedores, artesanos y puestos gastronómicos que apostaron nuevamente a la fiesta, aportando color y tradición a una jornada que tuvo un gran movimiento turístico y comercial para la localidad.

“Gracias a todos y cada uno de los que formaron parte de esta gran fiesta”, fue el mensaje compartido desde el municipio, remarcando el espíritu de unión y pertenencia que caracterizó al evento.

La 4ª Fiesta Provincial del Gaucho Entrerriano volvió a demostrar el fuerte arraigo de las tradiciones entrerrianas y el crecimiento sostenido de una celebración que ya se posiciona como un verdadero orgullo para Estancia Grande.

“Estancia… late a lo grande”.