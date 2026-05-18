El Gobierno logró un nuevo superávit fiscal financiero, aun con una baja en los ingresos públicos

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El superávit fiscal financiero se mantuvo en abril, pero los ingresos públicos mostraron una baja respecto a la inflación.

El Sector Público Nacional (SPN) volvió a registrar superávit fiscal financiero en abril y sostuvo el resultado positivo acumulado en el primer cuatrimestre del año. Según informó el Ministerio de Economía, el resultado financiero del mes alcanzó los $268.103 millones, mientras que el superávit primario fue de $632.844 millones.

El desempeño fiscal se explicó luego de afrontar pagos de intereses de deuda pública netos de operaciones intra-sector público por $364.741 millones. Con este resultado, el SPN acumuló entre enero y abril un superávit financiero equivalente a aproximadamente 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el superávit primario se ubicó en torno al 0,5% del PBI.

Desde el Palacio de Hacienda remarcaron que estos números “reafirman el ancla fiscal del programa de gobierno”.

Para todo ahorrista e inversor es importante destacar que toda inversión conlleva un riesgo.

Recaudación con números en rojo

No obstante, los números de recaudación muestran que los ingresos totales del SPN crecieron por debajo de la inflación. Mientras que alcanzaron los $13,4 billones, con un incremento interanual de 29,6%, el IPC fue del 32,4%, lo que implica una caída de 2,8 puntos.

Dentro de los recursos tributarios se destacó el crecimiento de la recaudación del impuesto a los Débitos y Créditos, que avanzó 35,1% interanual -por arriba de la inflación- y los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social crecieron 28,4% -claramente por debajo-. También mostró una caída la recaudación del IVA neto de reintegros, que con la suba nominal de 28,1% interanual perdió contra los precios.

El caso de los Derechos de Exportación (retenciones) registraron una caída nominal de 17,4%, reflejando un menor aporte de las retenciones al comercio exterior.

Por el lado del gasto público, las erogaciones primarias totalizaron $12,8 billones, con una suba interanual de 34,5% (por encima de la inflación). Las prestaciones sociales representaron la mayor parte del gasto, al alcanzar $8,09 billones, con un incremento de 32,2% respecto de abril del año pasado. Las remuneraciones del sector público ascendieron a $1,62 billones, con una variación de 28,1% interanual.

En tanto, las transferencias corrientes llegaron a $4,39 billones, lo que implicó un aumento de 29,1%. Dentro de este rubro, las destinadas al sector privado crecieron 46,8%, mientras que las dirigidas al sector público mostraron una caída de 18,6%, al ubicarse en $731.118 millones.

Uno de los rubros con mayor incremento fue el de subsidios económicos, que aumentó en $701.872 millones. Economía explicó que este comportamiento estuvo vinculado principalmente al pago realizado en la primera semana de abril correspondiente a transacciones energéticas de marzo.

Por otra parte, el gasto de capital alcanzó los $420.661 millones, con un salto interanual de 123,2%. Descontando los aportes de capital a organismos internacionales, la inversión real directa y las transferencias de capital crecieron $130.990 millones, equivalente a una suba de 69,5% interanual.