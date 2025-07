Mouliá dijo que el corte de luz duró una hora y que filtraron esa información a Casaretto: “Fue un uso político de una situación menor”

El director de la Casa de Entre Ríos, José Mouliá, respondió públicamente luego de que el exdiputado nacional Marcelo Casaretto denunciara que se había cortado la luz en la sede oficial por falta de pago.

El funcionario reconoció el episodio, pero lo atribuyó a un error administrativo menor que fue utilizado con fines políticos: “Sí, faltó la luz una hora. Fue por un problema con la factura, que no se había pagado. No tengo el detalle exacto, pero la Casa siguió funcionando normalmente durante todo ese tiempo”, explicó Mouliá a Informe Digital.

El titular de la representación entrerriana en CABA aseguró que no fue notificado del corte al momento de ocurrido, ya que se encontraba reunido con productores de madera de Paraná que habían viajado a Buenos Aires. “No me informaron del corte. Me enteré por la publicación en Informe Digital. Fue un uso político de una situación menor”, afirmó.

Además, el funcionario deslizó que hubo una filtración interna de la información hacia Casaretto. “Por suerte tengo un equipo comprometido, salvo una o dos personas que ya voy a tratar. Es evidente que alguien filtró esta información. No todos tienen el teléfono de Casaretto” , sostuvo.

Moulia vinculó el episodio directamente al clima electoral que atraviesa la provincia. “Esto es claramente político. Da la casualidad de que estamos en año electoral, en octubre hay elecciones, y este tipo de operaciones son parte de un juego sucio que no compartimos, esto es muy sucio, como fue toda la vida de Casaretto, de baja estofa”, remarcó.

Seguidamente, repasó una serie de acciones institucionales realizadas durante su gestión y sostuvo que “en este año y medio se hizo muchísimo, a pesar de la situación en la que encontramos la Casa”. Y agregó: “Se están llevando adelante muchas acciones culturales, sociales y de vinculación institucional. Que se dediquen a construir y no a criticar sin saber lo que pasa acá adentro”.

Hechos de gestión que destacó Mouliá:

-Visita de empresas chilenas del consorcio RIL LIGHT a Entre Ríos – Avances en cooperación institucional y comercial.

-Reconocimiento a mujeres rurales entrerrianas – Homenaje y visibilización del trabajo en el territorio.

-Muestra fotográfica sobre Malvinas – Exposición cultural y memoria histórica.

-Feria de emprendedores entrerrianos – Participación de pymes y cooperativas.

-Actividades por el Día del Niño – Jornada recreativa para familias entrerrianas en CABA.

-Charlas educativas sobre salud mental – Ciclo de prevención y formación para jóvenes.

-Acciones institucionales interprovinciales – Trabajo conjunto con otras Casas de provincia.

-Presentación de libros entrerrianos – Espacio para autores de la provincia.

-Capacitación turística y cultural – Promoción de destinos entrerrianos.

-Encuentro de ilustradores “Entre Ríos Ilustra” – Muestra de arte y diseño regional.Fuente: Informe Digital