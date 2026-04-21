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Esta sustancia era consumida en la Edad Media para tratar la diabetes, pero también brinda otros beneficios para el organismo. La importancia de realizar cambios en el estilo de vida

¿Qué es la metformina? Se trata de un derivado de la ruda que se consumía en la Edad Media para la enfermedad de la orina dulce, que era como llamaban a la diabetes. Hoy en día es el mejor tratamiento que hay para la diabetes tipo 2, que antes se llamaba del adulto y que afecta a las personas que tienen exceso de peso y tienen panza.

La metformina no solamente ayuda a regular el funcionamiento de la insulina en las personas con diabetes tipo 2, sino que además ayuda a proteger el corazón y el endotelio, esa capa muy suave que está dentro de las arterias.

¿Qué es la metformina? Se trata de un derivado de la ruda que se consumía en la Edad Media para la enfermedad de la orina dulce, que era como llamaban a la diabetes. Hoy en día es el mejor tratamiento que hay para la diabetes tipo 2, que antes se llamaba del adulto y que afecta a las personas que tienen exceso de peso y tienen panza.

La metformina no solamente ayuda a regular el funcionamiento de la insulina en las personas con diabetes tipo 2, sino que además ayuda a proteger el corazón y el endotelio, esa capa muy suave que está dentro de las arterias.

También ayuda si una persona está tomando medicamentos que producen aumento de peso, colaborando en su control. En fin, hoy sería el medicamento posiblemente más caro del mundo si se hubiera descubierto el año pasado.

En la actualidad, se venció la patente y tiene innumerables marcas. Y muchos laboratorios la están produciendo y el precio es muy económico.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina, de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), “la metformina se utiliza sola o con otros medicamentos, incluyendo insulina, para tratar diabetes tipo 2 (condición en la que el cuerpo no usa la insulina normalmente y no puede controlar la cantidad de azúcar en la sangre)”.

“La metformina es una clase de medicamentos llamados biguanidas, ayuda a controlar la cantidad de glucosa (azúcar) en su sangre y disminuye la cantidad de glucosa que absorbe de sus alimentos y la cantidad de glucosa que forma su hígado”, resaltaron desde dicho organismo.

Al tiempo que indicaron que esta sustancia “también incrementa la respuesta de su cuerpo a la insulina”, siendo que en los pacientes con diabetes tipo 1, condición en la que el cuerpo no produce la insulina, no puede utilizarse.

Lo cierto es que la diabetes puede generar “complicaciones serias o mortales, incluyendo enfermedad del corazón, apoplejía, problemas renales, daño a los nervios y problemas de la vista”, es por ese motivo que los expertos advierten la importancia de “tomar medicamentos, realizar cambios al estilo de vida y verificar regularmente su azúcar en sangre”. Al realizar estas modificaciones en las rutinas diarias, los pacientes con esta condición “mejoran su salud”.

La diabetes no solo afecta los niveles de azúcar, sino que puede llevar a problemas cardíacos, renales y de visión

“La metformina controla la diabetes, pero no la cura. Continúe tomando metformina aunque se sienta bien. No deje de tomar la metformina sin hablar con su médico”, aconsejan desde la Biblioteca Nacional de Medicina, de los NIH.

Usted puede tener el colesterol un poco alto y puede tener el azúcar un poco alto. Puede tener panza, más de 40 y dice: “Bueno, un día de estos voy a comenzar a hacer algo”

Pero, le recuerdo: hay siete días en la semana, ninguno se llama “un día de estos”. Así que, si va a comenzar algo, ponga el día porque “un día de estos”, no va a aparecer nunca.

*El doctor Alberto Cormillot (MN 24.518) es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.