“Meca” Domínguez no se achica tras su expulsión del PJ y redobla la apuesta: “Me puse la camiseta de Feliciano para transformarla”

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La senadora por el departamento Feliciano habló con Punto de Inflexión, por Radio Rivadavia Concordia, luego de que el Partido Justicialista entrerriano resolviera su expulsión. Cuestionó duramente a la conducción partidaria, defendió su decisión de acompañar la reforma previsional y dejó abierta la puerta a una candidatura a la intendencia de San José de Feliciano en 2027. “Ya me puse la camiseta y estoy decidida a trabajar por Feliciano”, afirmó.

A pocas horas de conocerse su expulsión del Partido Justicialista de Entre Ríos, la senadora por el departamento Feliciano, Gladys “Meca” Domínguez, rompió el silencio y salió a cuestionar con dureza a la dirigencia partidaria que impulsó la sanción.

En diálogo con el equipo de Punto de Inflexión, por Radio Rivadavia Concordia, Domínguez sostuvo que su expulsión se produjo exclusivamente por no acatar una estrategia de la conducción del PJ y aseguró que su mandato responde a los ciudadanos de Feliciano y no a una estructura partidaria.

“Me expulsan únicamente por no haber obedecido una dirección partidaria y por no obedecer ciegamente la orden de un grupo dirigente que nadie votó”, afirmó.

La legisladora vinculó la decisión con su postura en la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial, a la que acompañó en la Cámara de Senadores pese a la posición contraria que había adoptado la conducción del PJ.

“Yo voté una reforma previsional de acuerdo con mis convicciones y con lo que consideraba mejor para mi provincia”, explicó.

“A mí me dejaron sola”

Domínguez rechazó además la acusación de haber traicionado al peronismo y recordó que, según su versión, su alejamiento de la conducción partidaria se produjo porque se sintió abandonada por la estructura del PJ.

“Yo no salí de la conducción partidaria porque quise. Yo me salí de la conducción partidaria porque a mí me dejaron sola”, sostuvo.

La senadora recordó que llegó a la banca integrando un frente electoral y remarcó que su elección no fue producto exclusivamente de una estructura partidaria.

“Yo fui elegida por mi departamento, no solo por el PJ, sino por otros partidos y por gente independiente”, señaló.

En ese sentido, cuestionó que la dirigencia pretenda imponer disciplina partidaria sin aplicar el mismo criterio a todos los integrantes del espacio.

“Vamos a levantar tanto la vara de la disciplina partidaria y que sea para todos y en todos los casos. La política también tiene que tener coherencia y memoria”, expresó.

Críticas a la dirigencia de Feliciano

La dirigente también apuntó contra el peronismo de su departamento y aseguró que las diferencias con la conducción local comenzaron prácticamente desde el momento en que asumió como senadora.

Según relató, debió recurrir incluso a la Justicia ante situaciones que consideró de persecución política.

“Desde la hora uno que asumí como senadora he tenido problemas a nivel local y con la dirigencia local”, afirmó, y agregó que fue objeto de ataques y cuestionamientos.

Domínguez sostuvo que en Feliciano existía otra candidata preferida por la estructura partidaria y que por ese motivo nunca fue aceptada plenamente por la dirigencia.

“Ellos tenían otra candidata, entonces a mí nunca me quisieron y desde el momento cero que asumí se me ha hecho la vida imposible”, manifestó.

La senadora también reivindicó su pertenencia al peronismo, aunque marcó distancia de la actual conducción.

“Soy peronista desde la hora cero, desde los 16 años que soy afiliada, pero no nací de la mesa partidaria de ellos”, aclaró.

“La gente va a votar a la persona”

Consultada sobre su futuro político y una eventual vinculación con el proyecto del gobernador Rogelio Frigerio, Domínguez evitó dar una definición concreta, aunque sostuvo que el escenario político está cambiando y que los dirigentes deberán interpretar el nuevo comportamiento electoral de la ciudadanía.

“La gente en las últimas elecciones votó otra cosa”, sostuvo, al referirse a la implementación de la boleta única de papel y al cambio en las formas tradicionales de votar.

“La gente va a votar a la persona. Se cansó”, afirmó.

En ese contexto, consideró que los partidos políticos están mirando demasiado hacia 2027 sin advertir las transformaciones que se están produciendo en la sociedad.

¿Candidata a intendenta en 2027?

La definición más fuerte de la entrevista llegó cuando fue consultada directamente por una posible candidatura a la intendencia de San José de Feliciano en 2027.

En un primer momento, Domínguez puso el foco en su actual gestión y en las obras que pretende conseguir para el departamento, pero finalmente dejó una frase que fue interpretada como una confirmación de sus intenciones políticas.

“Tengo 52 años y me puse ya la camiseta de Feliciano. Me puse justamente para cambiar esto. Me puse la camiseta y estoy trabajando”, respondió.

Ante la repregunta, fue todavía más contundente:

“Ya me puse la camiseta. Estoy decidida a trabajar por Feliciano”.

La frase fue tomada como una clara señal de que la senadora no descarta competir por la intendencia en 2027, aunque evitó anunciar formalmente una candidatura.

Domínguez enumeró entre sus prioridades la concreción de obras que, según sostuvo, Feliciano reclama desde hace años. Mencionó la necesidad de avanzar con las rutas 1 y 2, una laguna de captación, mejoras en el hospital y el asilo, además del acompañamiento a instituciones intermedias.

“Estoy preocupada por las obras que hace 20 años no llegaron a Feliciano”, afirmó.

Tras la expulsión, una nueva etapa

La salida del PJ parece haber modificado el escenario político de la senadora, quien lejos de mostrarse debilitada por la sanción partidaria, aseguró que la decisión terminó ordenando su situación.

“Con lo de la expulsión, la verdad que me ordenan los jugadores. Lo esperaba. Incluso agradezco que haya sido ahora”, expresó.

Con estas declaraciones, Gladys “Meca” Domínguez dejó en claro que no piensa retirarse de la actividad política tras su expulsión del justicialismo. Por el contrario, redobló su apuesta por el territorio y dejó abierta una puerta que puede convertirse en una de las novedades políticas de Feliciano de cara a 2027: la posibilidad de que la actual senadora compita por la intendencia de San José de Feliciano con una identidad política propia y bajo una consigna que ella misma instaló: “Me puse la camiseta de Feliciano para transformarla”.

Fuente: Programa Punto de Inflexion de radio Rivadavia Concordia

Redaccion de 7Paginas