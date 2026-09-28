Máximo Kirchner declaró 27 inmuebles y casi $11.000 millones: quiénes lo siguen en Diputados

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El líder de La Cámpora declaró inmuebles en Santa Cruz y depósitos en dólares. Cómo justificó sus tenencias.

Máximo Kirchner y Cristian Ritondo encabezan la lista de diputados nacionales con mayor patrimonio declarado. Según un relevamiento de Perfil sobre las declaraciones juradas del ejercicio fiscal 2025, el legislador de Unión por la Patria informó un patrimonio neto de $10.986 millones y el jefe del bloque PRO, $10.462 millones. El tercero, Álvaro García, quedó a gran distancia, con $3.311 millones.

Las cifras surgen de restar las deudas declaradas a los bienes, depósitos y dinero informados por cada diputado. Al momento del relevamiento, habían presentado su declaración 235 de los 257 integrantes de la Cámara baja. Por eso, el listado refleja los patrimonios informados entre quienes cumplieron el trámite hasta esa fecha.

Máximo Kirchner declaró 27 inmuebles y más de $4.118 millones en depósitos

El patrimonio neto de Kirchner alcanzó los $10.986.945.025,86. Entre los bienes que informó figuran 27 inmuebles en Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires, depósitos en dólares dentro del país valuados en más de $4.118 millones y participaciones en sociedades como Los Sauces y Hotesur. De las 27 propiedades, solo dos fueron adquiridas íntegramente con ingresos propios; el resto figura como heredado.

La distinción entre patrimonio neto y total importa: otro análisis de su declaración, realizado por Chequeado, ubicó sus activos al cierre de 2025 en $11.085 millones. Su aumento respecto de 2024 se explicó casi por completo por la actualización del valor de bienes que ya poseía, según ese medio.

Ritondo quedó segundo: más del 90% de sus bienes se concentra en una empresa

Cristian Ritondo declaró un patrimonio neto de $10.462.159.836,79. Más del 90% se explica por su participación en Emprendimientos Rivadavia S.A., una constructora que inició junto a su padre. También informó un terreno en Pinamar e inversiones en instrumentos financieros que cotizan en Estados Unidos.

Su declaración incluye, además, un crédito vinculado con la compra en cuotas de un lote en Maldonado, Uruguay, que todavía no fue escriturado. La composición de sus bienes muestra por qué mirar solo la cantidad de propiedades puede dar una idea equivocada del patrimonio informado.

Álvaro García quedó tercero y declaró la mayor parte de sus fondos en el exterior

El diputado de La Libertad Avanza Álvaro García completó el podio con $3.311.234.560,76. Los depósitos en el exterior representan el 71,8% de su patrimonio declarado. También informó un departamento en Uruguay recibido como donación, una propiedad en General Pacheco y participaciones en distintas sociedades. La declaración citada en el relevamiento no precisa en qué país están esos depósitos.

Los otros nueve diputados que integran el ranking patrimonial

Del cuarto al duodécimo puesto aparecen Fernando de Andreis ($2.844 millones), Martín Lousteau ($2.736 millones), Martín Menem ($2.563 millones), Nicolás Massot ($2.490 millones), Karen Reichardt ($2.023 millones), Ignacio García Aresca ($1.503 millones), Álvaro González ($1.488 millones), Manuel Quintar ($1.193 millones) y Jorge “Loma” Ávila ($1.140 millones).

Qué muestran las declaraciones juradas y cuál es el límite del ranking

La Oficina Anticorrupción prorrogó hasta el 31 de agosto de 2026 la presentación de las declaraciones correspondientes a 2025. Son documentos públicos para examinar los bienes informados por los funcionarios, pero sus valuaciones, en especial las de inmuebles y vehículos, pueden diferir de los precios de mercado. La lista permite comparar lo declarado bajo esos criterios; no equivale a una tasación actual de cada fortuna.