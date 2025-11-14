“Me voy con la mujer de Bordet a ver una quinta. Si da tenemos que comprarla y alquilársela cara”. El mensaje fue enviado por Claudio Tórtul a su hermano Marcelo y publicado esta semana en una nota de La Nación que recopiló las menciones al ex gobernador encontradas en el celular del empresario procesado por cohecho y asociación ilícita en la causa Enersa/Securitas.

Consultado por esa versión, Bordet fue categórico: “Nunca le alquilé una quinta a los Tórtul. Mis domicilios en Paraná fueron en calle Mitre y frente a la Escuela de Policía. Nunca tuve trato de esa naturaleza”, aseguró este miércoles en el programa Cuestión de Fondo.

Gustavo Bordet también se refirió a la actualidad y al futuro del peronismo y admitió que “autocrítica sí, pero sin derrotismo ni caza de brujas”. Y propuso que “hay que hablarle a la gente joven, que hoy no estamos interpelando”.

Análisis Digital consultó a distintas fuentes sobre los domicilios en los que vivió Bordet durante sus dos mandatos como gobernador, entre 2015 y 2023. Fueron cuatro casas que el mandatario alquiló para vivir con su esposa, la ex funcionaria y actual diputada Mariel Ávila, y las dos hijas del matrimonio.

Cuando asumió, Bordet se instaló en la casa que había usado el ex gobernador Sergio Urribarri en la zona del Acceso Norte. La propiedad pertenecía a un comerciante de la ciudad de Santa Fe del rubro indumentario.

La estadía allí fue breve. “Mariel no se hallaba y a los tres o cuatro meses se mudaron”, contó una fuente a este medio. La rescisión del contrato demandó trámites engorrosos y aceleró la búsqueda de un nuevo domicilio.

La mudanza fue hacia una propiedad más lujosa ubicada en Avenida de las Américas, propiedad de un importador de Paraná. Pero tampoco fue el domicilio definitivo de la familia gubernamental.

“A los 10 meses el dueño comunicó que tenía una oferta de compra por una cifra muy importante de parte de inversores de la comunidad gitana”, recuerdan allegados.

