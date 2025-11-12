El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco y el presidente de la delegación argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Alejandro Daneri, entregaron ambulancias en el hospital Delicia Concepción Masvernat y el Servicio de Emergencias 107 de Concordia. Además, en la misma jornada visitaron Chajarí para hacer entrega de otra unidad al Hospital Santa Rosa.

La actividad en la capital del citrus se desarrolló en horas de la mañana, con la entrega de dos unidades de alta complejidad para atención de adultos y una para neonatología y pediatría en el Hospital Masvernat, las cuales forman parte de la red de traslados interhospitalarios de pacientes críticos.

De allí las autoridades se trasladaron a la base de la Red de Emergencias 107 de Concordia donde, al entregar una nueva unidad, el ministro Blanzaco precisó: “Estos vehículos forman parte de las 20 ambulancias donadas por la delegación argentina de la CTM al Estado entrerriano. Desde Salud estamos más que agradecidos, porque es un aporte sumamente importante. Si bien siempre apuntamos a mantener una flota de unidades sanitarias actualizada, como todos sabemos, las condiciones económicas y la necesidades emergentes que van surgiendo hacen que nos resulte muy complicado encarar compras de este volumen”.

Asimismo, aseveró: “El 107 ha ido logrando mucho con el correr del tiempo. En Concordia es un ejemplo de articulación entre provincia y municipio. Una de las necesidades era poder sumarle un vehículo a la flota, y además el equipo puso en valor una unidad que cumplía otra función sanitaria, reacondicionándola como vehículo multipropósito (triage, consultorio, vacunatorio, extracción de sangre, entre otros). Esto nos permitirá atender situaciones de necesidad en lugares vulnerables de la provincia fortaleciendo la red de traslados interhospitalarios.

Por su parte, el presidente de la delegación argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Alejandro Daneri sostuvo: “Las ciudades crecen, las demandas crecen, y hay que adaptarse rápido. Para mí es una satisfacción poder colaborar y trabajar junto al equipo, con el apoyo del gobernador, en beneficio de los entes regionales”.

El responsable de Emergencias de la provincia de Entre Ríos, de la Red de Traslado Interhospitalario y del Sistema de Atención Médica de Emergencias SAME Entre Ríos, Diego Sauré explicó: “También se presentó la primera unidad de triage que tiene la provincia de Entre Ríos. Esta va a estar haciendo base acá, estacionada en Concordia, pero a disposición de lo que ocurra en toda la provincia de Entre Ríos. Ya está funcionando, ya la usamos la semana pasada, previa a esta inauguración oficial, y la idea es seguir utilizándolo donde sea necesario”.

Ya en Chajarí, Blanzaco recordó la importancia, para el gobierno provincial, de la renovación progresiva del plantel de ambulancias. “Tenemos casi la mitad de las ambulancias con más de diez años”, aseveró. Por otra parte recordó que la entrega de una ambulancia de mediana complejidad al Hospital Santa Rosa de la localidad, “que viene creciendo a paso firme en complejidad”, responde al trabajo articulado entre la CTM y las áreas de Emergencia, dando respuesta a la necesidad de la región.

A su turno, en reemplazo del director del Hospital Santa Rosa, Daniel Benítez, tomó la palabra el coordinador de la Guardia, Matías Delgado, quien agradeció al gobierno y a la CTM la posibilidad de poder disponer de una ambulancia más (que se suma a la flota de tres). También lo hizo extensivo a la intendenta de Villa del Rosario, Vanina Pierini, y su equipo por prestar rápida colaboración con una unidad de traslado en emergencias siempre que fue requerido y a todo el equipo de ambulancias del nosocomio, integrado por enfermeros y choferes, por la predisposición y el compromiso.

En la oportunidad estuvo presente además el intendente de Chajarí, Marcelo Borghesan.

