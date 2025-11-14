Un encuentro que destacó la identidad vitivinícola del centro provincial, con degustación guiada, productores invitados y música en vivo.

La Casa de Entre Ríos fue escenario del encuentro “Bodegas del Centro”, una propuesta destinada a difundir y poner en valor la producción vitivinícola del corazón productivo de la provincia. La jornada reunió a dos bodegas referentes de la región: Cinco Ceibos (Comuna Ing. Sajaroff) y Finca Los Pioneros (San Salvador), ambas integrantes de la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos (AVER).

Durante la presentación, Ricardo Dimotta, titular de Cinco Ceibos, y Edith Ramat, titular de Los Pioneros, compartieron la historia y el desarrollo de sus proyectos, dialogaron con el público acerca de los procesos y prácticas que definen el carácter del territorio entrerriano y guiaron una degustación que permitió a los asistentes descubrir aromas, sabores y particularidades de cada etiqueta.

Durante el encuentro, José Moulia, representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, resaltó la importancia de generar espacios que acerquen a los productores entrerrianos a la Ciudad de Buenos Aires. Subrayó que estas iniciativas fortalecen la visibilidad del sector vitivinícola y consolidan a la Representación como una vidriera estratégica para abrir nuevos vínculos, oportunidades y mercados para la producción provincial.

Acompañaron la actividad Jaime Vélez, presidente comunal de Ingeniero Sajaroff; Manuel Abancini, director de Turismo y Cultura de la Municipalidad de San Salvador; y María Teresa Colello, coordinadora de Relaciones Institucionales de la Representación, quienes destacaron el crecimiento del sector y el valor del trabajo colaborativo entre productores, instituciones y territorios.

La jornada contó con la presentación musical de Ricardo Dimotta y su conjunto, nieto del reconocido acordeonista y compositor villaguayense Abelardo Dimotta, aportando identidad y tradición a una propuesta que combinó producción, cultura y raíces entrerrianas.

