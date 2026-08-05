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Se prorrogó el convenio de colaboración entre el gobierno entrerriano y entidades de la citricultura mediante el cual se sostiene el sistema de vigilancia y monitoreo de la lucha contra HLB, enfermedad que afecta a las quintas de los departamentos Federación y Concordia.

El acuerdo que permite prevenir el avance del flagelo fue suscripto por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos, Pablo Molo; y su par de la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino, Enrique Yelín. El convenio, con su respectivo plan de trabajo y presupuesto actualizados, tiene vigencia desde el 1 de agosto de 2026 hasta el 31 de julio de 2027.

En el marco del plan nacional de lucha contra el HLB, las instituciones trabajan en coordinación permanente con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Entre las tareas a realizar, se encuentran extraer muestras del insecto vector y de material vegetal para su posterior evaluación; analizar material sospechoso; confirmar los diagnósticos positivos en laboratorio oficial; y proveer al servicio sanitario nacional de la información del monitoreo a campo.

Asimismo, se espera capacitar a productores en aspectos técnicos relacionados con la enfermedad y promover la conformación de grupos de productores trabajen en conjunto para el control de la enfermedad, entre otras actividades.