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La Mesa Interinstitucional para la mejora del sistema de alimentación escolar realizó su segunda reunión de trabajo y avanzó en medidas concretas para fortalecer la calidad nutricional de las prestaciones que reciben los estudiantes entrerrianos.

Durante el encuentro hubo coincidencia entre los distintos participantes respecto a la necesidad de mejorar el actual sistema de provisión de alimentos en la provincia, y se destacó la importancia de continuar trabajando de manera articulada para profundizar esas mejoras.

Por su parte, los representantes de Teknofood señalaron que los productos previstos en el nuevo sistema superan los requisitos bromatológicos mínimos exigidos.

Participaron de la mesa las licenciadas Elsa Olmedo y María Belén Parodi, del Colegio de Nutricionistas; las licenciadas Ayelén Borg y Nuria Chichizola, del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA); Guillermo Kemp y Julieta Matti, de Teknofood; y el decano de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), José Antonio Dorati.

Estuvieron también la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el presidente del CGE, Carlos Cuenca; el director de Comedores, Lautaro Azzalini; y el rector de UADER, Luciano Filipuzzi. Por el Ministerio de Salud estuvieron el director general de CONE y Regionalización Perinatal, Paulo Eugenio Capotosti, y la directora Materno Infanto Juvenil, Georgina López.

La posibilidad de incorporar alimentos frescos

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de incorporar alimentos frescos al desayuno escolar, como una alternativa para ampliar y diversificar la propuesta alimentaria. La iniciativa forma parte de las distintas propuestas que se encuentran bajo análisis en la Mesa, que continuará evaluando aspectos nutricionales, sanitarios y operativos para determinar las mejores opciones para los estudiantes.

En ese sentido, el presidente del CGE, Carlos Cuenca, destacó el valor de incorporar la mirada del sistema educativo a la discusión. “Ésta es la segunda reunión de la mesa y celebramos que se haya sumado la mirada de Educación, la mirada del sistema educativo. Quedó claro que el sistema que imperaba no era el correcto y que era necesario un cambio”, sostuvo. Cuenca valoró especialmente las propuestas surgidas durante el encuentro y señaló: “Surgieron muchas miradas productivas para agregar a lo que da actualmente el sistema, como poder sumarle también un producto fresco”.

Desde el Ministerio de Salud, Georgina López remarcó la importancia de sostener un abordaje integral: “El trabajo tiene que ser intersectorial. Por eso celebramos que estén participando todos los ministerios y que podamos tener una mirada interdisciplinaria”, señaló.

Asimismo, destacó el aporte del Colegio de Nutricionistas para avanzar hacia un diagnóstico preciso y mejorar la propuesta: “Es fundamental tener un diagnóstico certero para poder hacer las recomendaciones para los desayunos y meriendas; en eso estamos trabajando en conjunto, para poder mejorar la propuesta y adecuarla a las necesidades actuales”.

La funcionaria remarcó que el trabajo continuará en próximas reuniones. En esa línea, sostuvo que la alimentación constituye un aspecto fundamental de la salud y que las escuelas son un ámbito central para promover hábitos saludables. “Desde el Ministerio de Salud, a través de los distintos centros de salud y del aporte de nuestros equipos sanitarios, vamos a trabajar muy en conjunto con Educación para mejorar justamente la salud de ellos”, concluyó.

En tanto, el gobierno provincial asumió el compromiso de avanzar en la profesionalización del área de Comedores y anunció como primer paso la creación de una Dirección de Nutrición dentro de esa estructura, con el objetivo de fortalecer el abordaje técnico y nutricional de la alimentación escolar.

La Mesa Interinstitucional continuará trabajando en las próximas semanas sobre los distintos componentes del sistema, con el objetivo de consolidar mejoras en la calidad, el seguimiento nutricional y la propuesta alimentaria destinada a los estudiantes entrerrianos.