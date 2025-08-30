La Libertad Avanza arranca con fuerza en Entre Ríos: Ignacio Cabrera confía en una victoria contundente

Concordia, Entre Ríos. – La campaña electoral 2025 ya está en marcha y, desde Concordia, Ignacio Cabrera dio el puntapié inicial con un mensaje cargado de confianza y convicción. El referente de La Libertad Avanza aseguró que el espacio libertario está preparado para dar un salto histórico en Entre Ríos.

“Desde La Libertad Avanza Concordia tenemos plena confianza en que este frente va a obtener una victoria contundente en las próximas elecciones legislativas. La fuerza de las ideas de la libertad, junto al empuje de una ciudadanía cansada de los privilegios y el estancamiento, marcarán un nuevo rumbo en la provincia y en el país. Estamos preparados para hacer historia”, afirmó.

Cabrera remarcó que el movimiento libertario en Entre Ríos se encuentra alineado con el proyecto nacional encabezado por el presidente Javier Milei, y que el camino que se abre de cara a las legislativas será decisivo:

“Somos parte de un proyecto nacional que ya está haciendo historia. Nos preparamos con responsabilidad para representar a cada vecino que quiere menos impuestos, menos burocracia y más libertad. Entre Ríos está lista para dar ese paso”.

Una campaña en expansión

El dirigente adelantó que en las próximas semanas intensificarán las recorridas y actividades en toda la provincia, consolidando un trabajo territorial que busca ampliar la base de apoyo.

La estrategia es clara: fortalecer la representación entrerriana en el Congreso Nacional, impulsando a Laumann, Benegas Lynch y Almeida como los principales candidatos del espacio.

“Y lo vamos a hacer con convicción, sin depender de punteros ni estructuras. Con la gente, con las ideas, con la libertad”, subrayó Cabrera.

Un mensaje directo: “Vamos a ganar”

Con un tono firme, Cabrera no dejó dudas sobre el objetivo de la fuerza:

“Este año vamos con fuerza, organización y una convicción firme: somos la única alternativa real frente a los fracasos de las últimas décadas. En 2023 dimos el primer paso; en 2025 vamos por todo”.

El referente libertario destacó además los resultados que, según su visión, empieza a mostrar el rumbo económico del gobierno nacional:

“Tras un 2024 marcado por desafíos estructurales, el rumbo económico del presidente Milei ha generado mejoras concretas: la inflación anual cayó, la pobreza descendió, y la gente está percibiendo los efectos del orden fiscal. Finalmente, Argentina empieza a mostrar un horizonte con más certezas”.

Libertad, orden y transformación

Con un mensaje simple y directo, Cabrera sintetizó el espíritu de la campaña: “orden, libertad y transformación profunda”.

La Libertad Avanza arranca el 2025 con una consigna que ya resuena en las calles de Concordia y toda la provincia:

“Vamos a ganar”.