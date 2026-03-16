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El ministro de Justicia se refirió a las nuevas revelaciones de la causa $LIBRA. Pidió dejar actuar a los jueces y fiscales

Juan Bautista Mahiques se refirió por primera vez a las nuevas revelaciones del caso $LIBRA que sacuden a Javier Milei. Si bien no dio detalles de la investigación, el ministro de Justicia advirtió: “Es imprudente hablar con liviandad de que el Presidente es culpable de un delito”.

“Mi idea no es generar controversia. No opino de causas en trámite. Pero no puedo dejar pasar y no decir lo que pienso. El que tiene facultades para imputar a alguien es el fiscal. El proceso de condena es muy complejo. Intervienen varios magistrados, varias instancias. Recién ahí alguien puede decir que una personas es culpable de un delito. Hablar con tanta liviandad de que una persona es culpable de un delito sin haber siquiera haber estado imputado, y más cuando se trata del presidente la Nación, me parece imprudente por lo menos”, afirmó el funcionario en diálogo con Eduardo Feinmann por A24.

Luego insistió: “El único poder facultado para responsabilizar a alguien es el Poder Judicial. Es una comisión política (la que investigó en la Cámara de Diputados) pero hablar con tanta liviandad me parece imprudente”.

Mahiques junto a Milei cuando juró como ministro

El ministro Mahiques fue el primer integrante del gabinete nacional en referirse al caso que investiga si el jefe de Estado participó de una estafa con el lanzamiento de la fallida criptomoneda $Libra, anunciada el 14 de febrero de 2024.

Durante la entrevista, el titular de la cartera de Justicia remarcó que el caso es materia de investigación judicial y qué solo los jueces que abordan y definen el expediente pueden determinar responsabilidades. “Respeto la comisión Libra, que es una comisión como otras (en la Cámara de Diputados). Recuerdo la comisión de juicio político contra la Corte, estuvieron más de un año mancillando el nombre de los jueces de la Corte, no hubo un sólo delito ni condena alguna, y hoy los ministros están cumpliendo su tarea”, señaló Mahiques, recordando el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, impulsado en su momento por el ex presidente Alberto Fernández.

“La de Libra es una comisión política, pero hablar con tanta liviandad me parece imprudente”, reiteró el funcionario nacional. Sus dichos refieren al informe final, presentado por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. En su relato, Ferraro no dudó en atribuirle responsabilidad al presidente Javier Milei en la comisión del delito investigado, junto a otros funcionarios de su gobierno. El ministro de Justicia pidió que se respeten los tiempos judiciales antes de emitir juicios sobre el presidente Milei

Si bien Mahiques evitó en toda la entrevista referirse a las particularidades de la investigación judicial, sí hizo hincapié en que existen dos expedientes en paralelo, uno que investiga el hecho en sí en el que se involucra al presidente Milei, y otro, más reciente, que apunta a descubrir cómo se filtró la información que circuló en los últimos días, que da cuenta de supuestos llamados entre Milei y los presuntos desarrolladores de la fallida criptomoneda, a través del entonces asesor Mauricio Novelli.

“La realidad es que hay una causa por el caso Libra y hay otra que investiga la filtración de información que salió de un organismo, de la Procuración general de la Nación. Se denuncia que habrían accedido al archivo. Una persona no autorizada habría sacado información y se la habría dado a otra. Esa denuncia, es gravísima”, dijo Mahiques.

Luego añadió: “Si alguien se metió, accedió a esa información, la mandó a otra parte y la divulgaron, se metió en un expediente en el que no debería haberse metido. Si pasó esto puede que no se haya cuidado la cadena de custodia y se puede haber adulterado el archivo”.

De esta forma, el ministro de Justicia sembró dudas sobre cómo las últimas revelaciones podrían terminar impactando en el proceso que afecta al presidente.

“Un dato no menor. La denuncia de la divulgación del contenido del archivo no la hizo el presidente ni ningún ministro, la hizo el Procurador General de la Nación, que ordenó hacer un sumario interno y a su vez ordenó hacer una denuncia penal, entiendo que contra dos miembros de la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal)“, subrayó Mahiques en su aparición televisiva.

El caso $Libra recobró actualidad en las últimas horas, a raíz del informa final del comisión investigadora en la Cámara de Diputados, presidente por Ferraro, que reconstruyó el presunto entramado para que el presidente le de difusión a la criptomoneda a cambio de supuestos pagos que totalizaron – según el diputado Ferraro – los 5 millones de dólares: El activo digital recibió abruptamente inversiones minutos después de su lanzamiento y luego se desvalorizó rápidamente, por lo que los inversores perdieron su dinero.