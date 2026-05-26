Joyas y oro: el escandaloso hallazgo en la oficina de Rodríguez Zapatero en plena investigación por lavado de dinero

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La Policía incautó material de altísimo valor en la caja fuerte del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la investigación por el caso Plus Ultra.

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentra bajo el ojo público debido a la investigación judicial por el caso conocido como “Plus Ultra”. En medio del proceso, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en el despacho del político socialista, que derivó en el hallazgo de numerosas joyas, lingotes de oro, documentos y hasta discos duros con información que podría estar ligada al caso.

Qué encontraron en el despacho de Rodríguez Zapatero

En las últimas horas, la Unidad Contra la Delincuencia Económica y Financiera (Udef) llevó a cabo una serie de allanamientos en el piso donde se encuentra el despacho del exmandatario, en la calle Ferraz de Madrid, enfrente de la sede central del PSOE(partido que lideró Rodríguez Zapatero).

Entre los objetos incautados por el organismo español se encuentran 17 agendas, 18 carpetas con documentación, dos hojas manuscritas, pendrives, un disco duro y tres teléfonos móviles. Asimismo, en la caja fuerte ubicada en el mismo piso, los agentes encontraron además 103 piezas de joyería, entre ellas collares, pendientes, pulseras, anillos, brazaletes y relojes.

Las joyas incautadas en la oficina de Rodríguez Zapatero.

EFE

Según el expediente, el inmueble era financiado por el partido político -por el que Rodríguez Zapatero gobernó el país europeo entre 2004 y 2011- y estaba dividido en seis ambientes.

Además, se dio a conocer que la caja fuerte estaba bajo custodia de Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero. En un primer momento, la mujer indicó no tener la llave, aunque luego apareció cuando los policías se preparaban para abrir el compartimiento por la fuerza. Fue entonces que Alcázar declaró que las joyas correspondían a una herencia de Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente, y a regalos obtenidos durante distintos viajes.

Mientras que no hallaron elementos considerados relevantes en el despacho personal de Zapatero, sí lo hicieron en la oficina compartida por Alcázar y Judith Wells, ambas integrantes del equipo administrativo del exmandatario. En ese espacio, los investigadores secuestraron carpetas vinculadas a empresas y proyectos, entre ellos ChinaLink Asia, EY, Kreab y Tecnocasa. También encontraron documentación sobre facturas, contratos, conferencias, editoriales y consultoras.

Las joyas incautadas en la oficina de Rodríguez Zapatero.

EFE

Los agentes descargaron además el contenido de correos electrónicos y archivos almacenados en One Drive pertenecientes a Alcázar y Wells. Según los informes policiales incorporados al expediente, existen correos electrónicos enviados por Alcázar bajo la firma “Oficina del Presidente Zapatero” con instrucciones dirigidas a otros integrantes de la presunta trama. Los investigadores sostienen que esos mensajes estaban orientados a la emisión de facturas falsas.

Por qué es investigado Rodríguez Zapatero

La investigación tiene origen en actuaciones iniciadas fuera de España. En 2024, autoridades de Suiza y Francia detectaron que parte de los fondos del rescate estatal otorgado a la aerolínea española Plus Ultra había terminado en cuentas vinculadas al prestamista holandés Simon Verhoeven, identificado en la causa como comerciante de oro.

A partir de esos hallazgos, los organismos europeos solicitaron colaboración a la Justicia española. La hipótesis bajo análisis indica que parte de los fondos investigados podría haber sido utilizada en operaciones de blanqueo de dinero procedente de Venezuela.

Las joyas incautadas en la oficina de Rodríguez Zapatero.

EFE

En octubre del año pasado, durante uno de los primeros operativos de la Udef, la Policía registró el domicilio de Verhoeven en Palma de Mallorca. Allí encontró doce relojes de lujo, una gargantilla dorada, anillos, collares y dos lingotes de oro.

Ese procedimiento fue uno de los antecedentes que derivó posteriormente en el allanamiento de las oficinas utilizadas por Zapatero, a quien se lo investiga por tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal.

Por su parte, la Udef considera que Zapatero habría tenido un rol central en las maniobras investigadas junto con Julio Martínez, señalado como presunto testaferro del exmandatario.

Ahora bien, este martes, el juez de la Audiencia Nacional española, José Luis Calama, estableció que Rodríguez Zapatero deberá declarar ante la justicia entre los días 17 y 18 de junio.