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El senador de La Libertad Avanza por Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch, fue electo presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara alta. El cargo era ocupado hasta diciembre pasado por otro referente del campo, también legislador por la provincia, Alfredo De Angeli.

“Del lado del campo y la pesca”

“Es un verdadero honor”, dijo Benegas Lynch al asumir su puesto y marcar la relevancia “del campo y la pesca que son el motor más importante de la economía argentina, son los generadores de empleo y de los dólares del país”. “Juntos representa casi el 25% del producto bruto”, remarcó el senador.

“Cuando el Estado se dedicó a expoliar al campo se vio afectada la matriz productiva de la Argentina. Cuando se abren los mercados, se desregula, le sacamos la traba a la producción y a la industria agropecuaria”, valró y dijo que “el efecto es exponencial en la generación de más inversión, más producción y más empleo”, argumentó el dirigente que afirmó que con la gestión de Javier Milei, “los argentinos estamos del lado del campo y de la pesca”.

Hizo saber que se inicia el debate de proyectos que refieren a la desregulación, básicamente, “en línea con la defensa del superávit y la baja del gasto estatal”.

¿Retenciones cero?

Benegas Lynch, que fue presentado como representante del sector empresario rural, dijo que en el presente “no podemos pedir todavía retenciones cero, pero podemos demandar que se avance también en las provincias en bajar el gasto público”, reclamó. “Vamos a sacarle el peso de encima al campo, destrabar, desregular, promover la producción, generar empleo”, prometió al sector.

Derogar normas como la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego son prioridad para el oficialismo y para los debates que pretende impulsar Benegas Lynch en la comisión. “Son dos trabas gigantescas para el desarrollo de las inversiones. Están destruyendo el stock de capital que es el valor del campo”.

“Hay argentinos que se ven imposibilitados de realizar una venta a una persona con residencia en el extranjero. Eso no existe en ningún país desarrollado”, criticó en tal sentido y dijo que “son límites ridículos en un esquema por el cual el kirchnerismo terminó con Lázaro Báez con 450 mil hectáreas en la Patagonia”, descalificó.

Puso, también, como prioridad debatir la Ley de Semillas. “Es importante la conversación que adhiera a estos cambios, que conecten al productor con el desarrollador, con el semillero. Hacen falta reglas claras en biotecnología”, afirmó.Fuente: Página Política.