Javier Milei volverá a reunirse mañana con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos

El Presidente recibirá nuevamente a su antecesor para continuar acercando posiciones, en el marco de la búsqueda de mayor gobernabilidad. Al igual que ocurrió en el encuentro del último fin de semana, también participará Guillermo Francos

El presidente Javier Milei volverá a reunirse este viernes con su antecesor, Mauricio Macri, en la Quinta de Olivos para continuar acercando posiciones en búsqueda de una mayor gobernabilidad que le permita avanzar con las reformas que el oficialismo tiene en carpeta,

Luego de un primer encuentro en el que ambos rompieron el hielo luego de un año sin contacto, el mandatario nacional ya estaba organizando la agenda para recibirlo nuevamente.

Como en aquella oportunidad, del cónclave participará también el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que tiene una buena relación con el referente del PRO y fue uno de los principales nexos para que retomaran el diálogo.

Francos participará una vez más del encuentro entre Milei y Macri

El vínculo entre los dos líderes políticos comenzó a recomponerse el miércoles pasado, cuando el libertario, desde Nueva York, le agradeció al jefe del partido amarillo las palabras de apoyo en medio de la situación de fragilidad política del Gobierno.

Unos días más tarde, el domingo, Milei invitó a Macri a la residencia oficial y estuvieron conversando sobre la realidad del país durante aproximadamente tres horas, acompañados únicamente por Francos.

En esa charla, que se dio por la mañana y sin comida de por medio -solo infusiones- el ex presidente le transmitió a su sucesor su visión de la realidad argentina y consideró que las últimas derrotas de La Libertad Avanza en el Congreso se debe a la falta de diálogo con el resto de los sectores políticos.

En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de que el oficialismo construya mayor gobernabilidad, que fue una de las recomendaciones que hizo también la administración de Donald Trump después de anunciar una importante ayuda financiera para la Argentina, aunque en ese encuentro no se habló de cargos.

Recientemente, Milei reconoció que tiene en mente hacer cambios en el Gabinete en los próximos meses y no descarta abrir la administración para permitir la llegada de dirigentes de otros espacios políticos, principalmente del PRO. El encuentro volverá a ser en la Quinta de Olivos

“A ver, en principio, va a haber recambios porque (el ministro de Defensa, Luis) Petri va a ganar en la provincia de Mendoza, y lo va a hacer con amplitud, y (su par de Seguridad, Patricia) Bullrich va a hacer lo mismo en la ciudad de Buenos Aires”, señaló.

Durante una entrevista televisiva, el actual mandatario explicó que, teniendo en cuenta las modificaciones que deberá hacer “por motivos forzados”, se da un contexto en el que tendrá que “recalibrar el Gabinete para que mantenga el equilibrio”.

“O sea, lo que sucede ahora es que es muy compacto y todos trabajan muy bien juntos. Entonces, lo que yo tengo que volver a hacer es crear otro equipo que tenga esta compacidad”, indicó.

Por su parte, Macri contó algunos detalles del encuentro del último fin de semana en un mensaje que publicó en su cuenta de X, luego de que ya se conociera que ambos se habían visto.

“El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al Presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”, escribió. Macri manifestó su predisposición a colaborar con el Gobierno (RS Fotos)

La confirmación de esta nueva reunión llegó luego de que el Senado rechazara los dos vetos a las leyes que declara la emergencia pediátrica -con el hospital Garrahan como emblema-, y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas.

De esta manera, ambas normas recuperan vigor y se aguarda, de cara al corto plazo, los próximos movimientos del Poder Ejecutivo, que en el caso de la emergencia en discapacidad, con la que el Congreso también insistió, decidió promulgarla, pero no reglamentarla hasta que los legisladores no especifiquen de dónde se sacarán los fondos para su financiación.

De cara al futuro, en la Casa Rosada quieren evitar que el oficialismo siga sufriendo estas derrotas, por lo que las autoridades nacionales comenzaron a trabajar en recuperar la gobernabilidad.

Este no fue un pedido que hizo solamente Estados Unidos, sino que también el Fondo Monetario Internacional (FMI) se sumó recientemente al reclamo de que la gestión de Milei acuerde una agenda común con una parte de la oposición para preservar el curso del plan económico.

“Con respecto al programa en curso, también seguimos enfatizando la necesidad de generar un amplio apoyo político para asegurar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas de la autoridad y fortalecer la confianza”, sostuvo la vocera del organismo, Julie Kozack, durante una conferencia de prensa que ofreció este jueves en Washington.