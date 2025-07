Intereses Inmorales: El Negocio Bancario que Asfixia a los Argentinos Mientras Baja la Inflación

Mientras Milei habla de libertad, los bancos siguen esclavizando a los argentinos con tasas criminales

Por Redacción Análisis Litoral

En la Argentina de la “motosierra”, del ajuste sin anestesia y del relato libertario que proclama que el esfuerzo individual salvará al país, hay un sector que no se toca. Un verdadero poder fáctico, impune, blindado y privilegiado: los bancos.

Mientras la inflación cae mes a mes —según el INDEC fue del 2,5% en junio de 2025— los intereses que cobran las entidades bancarias siguen en niveles de usura descarada. Y el gobierno de Javier Milei, que ha puesto bajo la lupa a medio país, mira para otro lado cuando se trata de los banqueros.

💳 Tarjetas de crédito: el anzuelo perfecto para atrapar a los que menos tienen

Hoy, si un ciudadano paga el mínimo de su tarjeta de crédito, entra en un espiral de deuda que es casi imposible de frenar:

Tasa Nominal Anual (TNA): entre 120% y 150% , según el banco.

entre , según el banco. Costo Financiero Total (CFT): hasta 210% , cuando se suman seguros, comisiones, “gastos de gestión” y otras trampas.

, cuando se suman seguros, comisiones, “gastos de gestión” y otras trampas. ¿Inflación anual estimada? Apenas 30% para fines de 2025.

Entonces, ¿por qué siguen cobrando intereses como si viviéramos en el 2022?

Porque pueden. Porque nadie los controla. Porque el Estado —sea peronista, kirchnerista, macrista o libertario— jamás se animó a enfrentar a los verdaderos amos del dinero.

🏦 Una historia de saqueo legalizado

Desde hace más de 40 años, el sistema financiero argentino viene enriqueciéndose con cada crisis:

En la dictadura, se estatizó la deuda privada de los bancos.

En los 90, se quedaron con el ahorro de una clase media ilusionada con la convertibilidad.

En el 2001, los mismos bancos que bloquearon los ahorros fueron rescatados con fondos públicos.

En la era K y el macrismo, ganaron fortunas con Leliqs, Lebacs, pases, plazos fijos UVA y cuanta ingeniería financiera inventó el Banco Central.

Y hoy, en plena “revolución libertaria”, siguen ganando millones mientras la gente vende lo que tiene para pagar un resumen de tarjeta.

Los bancos no ajustan: saquean

El relato oficial habla de “esfuerzo”, “libertad económica” y “responsabilidad fiscal”. Pero en la práctica:

Las PyMEs no acceden a créditos razonables.

Las familias se endeudan para comer.

Los jubilados son blanco fácil de préstamos a tasas criminales.

Los bancos no producen, no invierten, no arriesgan. Viven del diferencial entre la desesperación del cliente y la complicidad del sistema. No hay libertad posible cuando un banco te cobra un 200% anual por refinanciar una deuda de supermercado.

¿Dónde está la política?

Hoy, los argentinos están pagando intereses que duplican la inflación. ¿Dónde están los organismos de control? ¿Dónde está el Ministerio de Economía? ¿Dónde está el propio Presidente que habla todos los días de “casta”?

¿O será que hay una casta financiera que ni siquiera Milei se atreve a tocar?

Si el ajuste lo paga solo el pueblo y no los bancos, entonces no es una revolución: es un pacto de silencio. Es hora de que el gobierno deje de mirar para otro lado y exija a las entidades bancarias que bajen las tasas y devuelvan algo de lo que se llevaron durante décadas.

