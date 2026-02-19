WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Lucas transitaba por la autopista con su camión desde Buenos Aires a Córdoba, cuando pasando Armstrong lo sorprendió la fuerte tormenta que azotó la región. “Lo único que pude hacer fue esperar que se tranquilizara un poco el viento y buscar el teléfono para avisarle a mi compañero”, confió. Fueron doce camiones los que volcaron y la traza sigue cortada

La tormenta de viento, lluvia y granizo que azotó a gran parte de la región este miércoles por la noche, tuvo su consecuencia más dramática en la autopista Rosario-Córdoba, entre los accesos a Armstrong y Tortugas. En ese tramo, doce camiones fueron tumbados por las impresionantes ráfagas. Este jueves, uno de los choferes afectados brindó un impactante testimonio de lo que vivió en ese momento, que pareció “eterno”.

Lucas viajaba desde Buenos Aires a Córdoba cuando quedó en medio de la impresionante tormenta de lluvia y viento. “El camión empezó a moverse de forma extraña y se me hizo imposible controlarlo. Venía con poca carga, unos 3 mil kilos aproximadamente, por eso el viento lo tumbó”, describió.

“Me salvó el cinturón de seguridad, porque si no lo hubiese tenido abrochado, me hubiera golpeado mucho y no sé cómo la hubiera sacado”, destacó el chofer.

Lucas confió que “lo primero que hice fue esperar que se tranquilizara un poco la tormenta y buscar el teléfono para avisarle a mi compañero lo que había pasado, porque pensé que él no se había dado cuenta de lo que me había pasado y había seguido. Pero el viento también lo tumbó a él cuando salí del camión mi compañero también estaba ahí”.

El chofer trabaja para una firma dedicada a la comercialización de pinturas: “Hace un año que trabajo para la empresa y nunca me había pasado algo así. Fue terrible, pero gracias a Dios no me pasó nada grave, solo tengo un golpe en la pierna”, aseguró.

“Hablábamos con mi compañero que por suerte el viento nos tumbó para este lado, porque si nos hubiera tumbado para el otro lado, no sé lo que hubiera pasado. Fue horrible, no podés hacer nada, solo esperar el impacto”, apuntó.

En el mediodía de este jueves, la autopista a Córdoba permanecía cortada y se realizaban desvíos hacia las localidades.

Fuente : Rosario 3