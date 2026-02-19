Diario Análisis Litoral

Fuerte temporal en la región con vuelco de camiones - youtube

Impresionante testimonio del chofer de uno de los camiones tumbados por el viento: “Fue horrible, no podés hacer nada, solo esperar el impacto”

Redacción 19 febrero, 2026
Desesperada búsqueda de madre e hija: intensifican rastrillajes por tierra y agua

Redacción 19 febrero, 2026
Familia arrastrada por el agua en Paraná: el padre fue rescatado “a metros del arroyo”

Redacción 19 febrero, 2026