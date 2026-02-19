WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Continúa la búsqueda de una madre de 32 años y su hija de 10, arrastradas por la corriente tras el desborde del arroyo Las Viejas. Con el correr de las horas, el operativo se amplió hacia nuevos sectores del cauce para intensificar el rastrillaje.

El hecho ocurrió en calle Blas Parera, entre Churruarín y Almirante Brown, en una casa ubicada a la vera del arroyo Las Viejas. Como consecuencia del abrupto crecimiento del caudal —que llegó a aumentar más de dos metros en pocas horas— la corriente arrasó la vivienda con quienes se encontraban en su interior.

En un primer momento se informó que en el domicilio vivían seis personas y que se desconocía el paradero de todas. Con el correr de los minutos, comenzaron a conocerse precisiones.

La casa que fue arrastrada por el agua

Familia arrastrada por el agua en Paraná

Tres personas a salvo

Personal de Bomberos, efectivos policiales, Protección Civil y vecinos desplegaron un amplio operativo en el sector. El padre de la familia fue localizado a pocos metros del arroyo tras haber sido arrastrado por la corriente.

Con información del ONCE Paraná