Información relacionada

En gabinete, Frigerio monitoreó la ayuda de la provincia a las ciudades afectadas por el temporal

Redacción 19 febrero, 2026
Fuerte temporal en la región con vuelco de camiones - youtube

Impresionante testimonio del chofer de uno de los camiones tumbados por el viento: “Fue horrible, no podés hacer nada, solo esperar el impacto”

Redacción 19 febrero, 2026
Desesperada búsqueda de madre e hija: intensifican rastrillajes por tierra y agua

Redacción 19 febrero, 2026