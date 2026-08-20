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El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves una reunión de trabajo con intendentes y funcionarios provinciales para coordinar acciones de prevención y preparación ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño en la provincia.

Tras la reunión, desarrollada en Casa de Gobierno, el mandatario precisó que se trató de un encuentro “muy importante” con los intendentes de los municipios que se estima podrían ser los más afectados por el fenómeno de El Niño. “Cada uno manifestó como vienen trabajando y como lo están haciendo de manera mancomunada y en equipo con las autoridades provinciales”, señaló.

En esa línea, aseguró que es importante “estar preparados, porque los efectos de El Niño están a poco de llegar y el Estado tiene la responsabilidad de intentar minimizar el impacto, y lo vamos a poder hacer si trabajamos en equipo”. “Eso es lo que surge de esta reunión y lo venimos haciendo”, afirmó.

También resaltó la importancia de “trabajar en las obras y repasar todo lo que se hizo desde 2016 hasta esta parte”. En ese sentido, señaló que las defensas permitirán minimizar la cantidad de evacuados respecto de otras crecientes. Además, indicó que se trabaja de manera articulada con los municipios en la limpieza de los arroyos.

Por último, adelantó que el próximo lunes mantendrán otra reunión con autoridades nacionales, fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, que también serán claves en las tareas de evacuación.

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, señaló que se está trabajando en una coordinación estratégica en toda la provincia y destacó que la Policía tendrá un rol importante junto con los Bomberos Voluntarios. En ese sentido, remarcó que se trata de un trabajo en equipo que requiere coordinación y mucha proactividad.

En tanto, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, dijo que se trató de una “reunión operativa” en el marco de la mesa de trabajo con el gobierno provincial y destacó la necesidad de “trabajar articuladamente” en infraestructura, salud y seguridad para “optimizar los recursos”. Sobre la situación del río, advirtió que se preparan para “un escenario complejo” y una creciente que podría ser similar a la de 2015. El objetivo, sostuvo, es brindar claridad a los vecinos sobre las probabilidades y el impacto que podría tener la creciente en la ciudad.

Mientras que el intendente de Federación, Ricardo Bravo, destacó el trabajo conjunto con las instituciones y el gobierno provincial y señaló que “estamos trabajando articuladamente”. Asimismo, recordó que la semana pasada mantuvieron “una reunión importante” para abordar la situación. “Es un fenómeno que se viene y que tenemos que estar atentos, ya tomando las precauciones necesarias”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que conocen las consecuencias de este tipo de situaciones y que todavía cuentan con tiempo para anticiparse: “Sabemos lo que ocurre cuando hay este tipo de fenómeno. Entonces tenemos el tiempo necesario como para ir previendo para que el daño sea lo menos posible”.

Acompañaron al mandatario el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; los ministros de Salud, Daniel Blanzaco; de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; y de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el jefe de Policía, Claudio González; secretarios y directores provinciales.

Por parte de los municipios participaron los intendentes de Concordia, Francisco Azcué; de Colón, José Luis Walser; de Federación, Ricardo Bravo; de Gualeguay, Dora Bogdan; de Ibicuy, Ezequiel Maneiro; de Rosario del Tala, Juan Ramón Medina; de Victoria, Isa Castagnino; y de Villa Paranacito, César Melchiori. También estuvieron representantes de los municipios de Concepción del Uruguay y Villaguay.