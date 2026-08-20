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El nutricionista e investigador Sergio Britos planteó que el debate sobre los comedores escolares debe centrarse en la calidad nutricional de los alimentos que reciben los chicos y advirtió que el sistema vigente presenta deficiencias y tampoco está libre de productos con sellos de advertencia.

Britos, integrante de Profesionales Expertos en Nutrición Infantil (Profeni), docente e investigador, señaló que su equipo lleva años realizando estudios sobre alimentación escolar en el país y particularmente en Entre Ríos. “En líneas generales, lo que podemos entender como el sistema alimentario escolar es muy ineficiente, es muy poco efectivo en la mayor parte de nuestras escuelas”, sostuvo.

En relación con Entre Ríos, el especialista explicó que el carácter descentralizado del sistema, en el que cada escuela realiza sus compras, genera diferencias entre establecimientos. “Esto genera una irregularidad y en líneas generales una monotonía y una baja calidad de los alimentos que suelen comprarse en las escuelas”, afirmó.

Britos aclaró que esto no implica responsabilizar a los directivos, ya que muchos realizan las mejores compras posibles con los recursos disponibles. Sin embargo, advirtió que “como hay poco control, obviamente uno termina no sabiendo qué es lo que comen los chicos y cuál es la calidad”.

El investigador también puso el foco en los desayunos escolares y en el aporte nutricional de las prestaciones. A partir de los relevamientos realizados en Entre Ríos, señaló que encontraron situaciones que consideró preocupantes. “Verdaderamente uno suele decir que los desayunos escolares que hemos visto, por ejemplo, en varios comedores escolares de la provincia de Entre Ríos, son literalmente agua azucarada”, sostuvo.

Britos también cuestionó el criterio técnico que utiliza la legislación argentina para determinar cuándo corresponde colocar un sello de advertencia. Explicó que el modelo adoptado calcula los límites de azúcar, sodio o grasas según la proporción de calorías del alimento, lo que puede provocar que productos con pocas calorías y cantidades reducidas de esos componentes igualmente reciban un octógono.

“Hay alimentos con pocas calorías y cantidades muy pequeñas de azúcar o sodio que igualmente terminan llevando un octógono de advertencia”, explicó. Por eso, sostuvo que la calidad nutricional de un alimento no debería evaluarse únicamente por la presencia de sellos, sino a partir de su composición completa, la cantidad efectivamente consumida y su aporte de proteínas, vitaminas y minerales.

Para Britos, no alcanza con analizar alimentos de manera aislada, sino que debe evaluarse la prestación alimentaria completa. “Los alimentos tienen que ser los mejores, tienen que tener buenos estándares en materia de contenido de micronutrientes y de nutrientes críticos”, explicó, en referencia a la necesidad de contar con una alimentación que aporte nutrientes y limite el exceso de azúcar, sodio y grasas saturadas.

En otra de sus intervenciones, el especialista planteó una pregunta central para el debate: si el sistema actual realmente ofrece a los chicos alimentos nutritivos, saludables y acordes con los objetivos de la política alimentaria.

La mirada de Britos se suma así a la discusión sobre la necesidad de revisar el esquema vigente. “Modificar, reformular el sistema alimentario escolar” es, según sostuvo, una iniciativa que debe ser ponderada.

Su planteo pone el foco en una cuestión que excede la modalidad de compra: garantizar que todos los chicos tengan acceso a una prestación alimentaria adecuada, con criterios nutricionales definidos, controles efectivos y estándares comunes en toda la provincia.