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Ocurrió el viernes en un predio de 120 hectáreas lindante con el río Uruguay. Denuncian que fueron atacados con piedras, gomeras y machetes cuando intentaban demoler una construcción con peligro de derrumbe. La Comisaría Sexta adujo no tener móviles para ingresar y la Justicia aún no da respuestas. El crudo testimonio de una familia que paga impuestos pero no puede ejercer su derecho de propiedad.

El hecho, de extrema gravedad institucional, volvió a poner en discusión dónde está la Justicia y por qué demora en actuar frente a usurpaciones y actos de violencia en propiedades privadas de Concordia.

También expone, una vez más, la precariedad del sistema de seguridad: ¿Cómo puede ser que en 2026 la Policía de Entre Ríos, ante un pedido de auxilio desesperado por un ataque con machetes y piedras, responda que no tiene un vehículo adecuado para intervenir? ¿Qué garantías tiene un ciudadano que es expulsado de su propia tierra mientras los agresores permanecen en el lugar?

El episodio ocurrió el viernes por la mañana y fue denunciado formalmente, con registros fílmicos aportados para la identificación de los agresores. Hasta ahora, sin respuestas concretas.

A continuación, reproducimos de manera textual el relato enviado a nuestra redacción por la familia propietaria del predio conocido históricamente como Playa Los Tomates:

La pregunta que queda flotando en Playa Los Tomates es la que interpela a todos: Si los titulares registrales, que cumplen con todas sus obligaciones tributarias, deben huir de su propio campo bajo amenaza de machetes mientras la Policía aduce no tener móviles y la Justicia demora en actuar, ¿quién está seguro en Concordia?

Redaccion Análisis Litoral