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Exigen al intendente Francisco Azcué la convocatoria inmediata de la CESEDEC al COE, en cumplimiento del Decreto Municipal 571/17. Además, relanzan el reclamo por la obra de la Defensa Central (Traza 3), que protegería a más de 4.000 vecinos.

CONCORDIA – En un contexto de creciente preocupación por los pronósticos que anticipan la consolidación del fenómeno de El Niño para el período 2026/2027, vecinos autoconvocados de los barrios ribereños lanzaron una plataforma informativa y elevaron un reclamo urgente al Ejecutivo municipal.

La Comisión Especial de Seguimiento de la Defensa Central (CESEDEC) anunció el lanzamiento oficial de su portal comunitario www.inundacionesconcordia.com.ar, un sitio de monitoreo hídrico experimental que busca centralizar información sobre el proyecto de Defensa Central, el historial de inundaciones en la ciudad y la evolución de la situación hídrica.

Reclamo al COE: piden cumplir el Decreto 571/17

El punto central del comunicado es un pedido público al intendente Francisco Azcué para que convoque de forma inmediata a los delegados de la CESEDEC a la mesa de trabajo del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Desde la organización recuerdan que, según el Decreto Municipal N° 571/17, la comunidad y los delegados de la CESEDEC integran formalmente la Comisión de Estudio, Formulación y Evaluación Social (CEFES) bajo el marco del Plan de Acción Durante Emergencias (P.A.D.E.).

“El agua no espera a los presupuestos ni las promesas detienen al río. Exigimos que se respete la gestión asociada y que los delegados de los barrios afectados participen activamente de la planificación preventiva, tal como lo estipula la normativa municipal vigente”, señalaron desde la vocería.

Según expresaron, consideran “inaceptable que los propios damnificados no tengan representación en el COE, siendo ellos quienes saben lo que sienten y necesitan antes, durante y después de cada inundación”.

RESUMEN DEL PROYECTO

Defensa Central Traza 3: “La única solución definitiva”

Frente al riesgo de crecidas extremas en la primavera-verano, la CESEDEC volvió a insistir en que el proyecto de la Defensa Costera Central (Traza 3) es la única alternativa técnica, social y ambientalmente viable.

Se trata de una obra de ingeniería de 3 kilómetros de extensión, diseñada por expertos del PIRNA (UBA), la UTN Concordia y el CONICET, con un presupuesto estimado en 50 millones de dólares.

El proyecto contempla terraplenes, muros de hormigón armado y un sistema innovador de defensas móviles de aluminio en la costanera, lo que permitiría resguardar a más de 4.000 habitantes -cerca de 1.000 familias- de los barrios Puerto, Vélez Sársfield, Nebel, Belgrano y Sargento Cabrera, además de comercios y sin afectar el movimiento turístico de la zona.

De acuerdo a los estudios de Costo-Beneficio citados por la comisión y validados por especialistas, la obra se amortizaría en apenas 4 años por el ahorro en daños a propiedades privadas y gastos de asistencia estatal durante las inundaciones recurrentes.

La plataforma web incluye informes técnicos, simulaciones hidráulicas interactivas y un petitorio digital para acompañar el reclamo.

Más información:

Web: www.inundacionesconcordia.com.ar

Instagram: @cesedec_concordia

CESEDEC (Comisión Especial de Seguimiento de la Defensa Central) es una organización civil vecinal dedicada al impulso, monitoreo y fiscalización de los proyectos de defensa y planes de resiliencia hídrica frente a inundaciones en la ciudad de Concordia, Entre Ríos.