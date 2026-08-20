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Carpa Azul, de Pueblo General Belgrano, sumó un nuevo reconocimiento para Entre Ríos en la quinta edición del certamen internacional, realizada en Buenos Aires con más de 100 expositores de once países y más de 500 muestras evaluadas.

La chocolatería entrerriana obtuvo la medalla de Oro en la categoría Mejor Relleno de Dulce de Leche en el Campeonato Mundial del Alfajor 2026, que se desarrolló del 15 al 17 de agosto en BA Ferial, en la Ciudad de Buenos Aires.

El emprendimiento familiar, encabezado por Paola Fernández y Claudio Blanco, volvió así a destacarse en el certamen. En 2024 había obtenido otra medalla de Oro, en aquella oportunidad en la categoría Mejor Alfajor Simple, con su alfajor de nuez relleno de dulce de leche y cubierto con chocolate semiamargo.

En esta edición participaron productores de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Estados Unidos, Islas Turcas y Caicos, Ecuador, México, Nueva Zelanda, Canadá y España. Las más de 500 muestras fueron evaluadas mediante una cata técnica a ciegas por un jurado integrado por 25 especialistas de Argentina y Uruguay, que otorgó medallas de Oro, Plata y Bronce en 19 categorías.

Carpa Azul elabora en Pueblo General Belgrano más de 25 variedades de alfajores y chocolates artesanales. En abril de este año, la firma también alcanzó repercusión al elaborar un alfajor de más de 2.000 kilos durante el festival Pueblos y Sabores, realizado en el puerto de Gualeguaychú.

La nueva distinción vuelve a poner en valor el trabajo, la calidad y la identidad de los emprendimientos entrerrianos, que a través de sus productos llevan los sabores de la provincia a encuentros de alcance nacional e internacional.