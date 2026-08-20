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La 6.ª edición de “Entre Ríos entre Viñas” se realizará los días 11 y 12 de septiembre, desde las 18, en Docks, Victoria. El encuentro reunirá a 25 bodegas entrerrianas y contará con degustaciones, gastronomía, música y distintas actividades para el público.

La Casa de Entre Ríos fue sede de la presentación oficial del encuentro, organizado por la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos (AVER). La actividad contó con la participación del representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá; la presidenta de AVER, María Jesús Vulliez; y el sommelier de la entidad, Leonardo Ortiz.

Durante la presentación se dieron a conocer las principales actividades previstas para las dos jornadas. El público podrá degustar vinos elaborados en distintos puntos de la provincia y conocer, de la mano de sus productores, las características de las etiquetas, los viñedos y los procesos de elaboración. Cada jornada contará, además, con una programación propia.

Vulliez definió a “Entre Ríos entre Viñas” como la fiesta anual del sector y destacó su importancia como espacio para reunir a bodegueros y productores y mostrar la diversidad de la vitivinicultura entrerriana. También puso en valor el vínculo directo con el público y la posibilidad de compartir las historias y el recorrido de cada proyecto.

Por su parte, Mouliá resaltó la importancia de acompañar desde la Representación iniciativas que contribuyen a proyectar la producción entrerriana. “La vitivinicultura es una actividad que viene creciendo y que tiene mucho para mostrar. Desde la Representación buscamos acompañar a nuestros productores, generar oportunidades para dar visibilidad a sus proyectos y mostrar, a través de ellos, el potencial productivo y turístico de Entre Ríos”, señaló.

Más información sobre la programación y las entradas en los perfiles de Instagram @asociacionvitivinicultoreser y @docks.victoria.