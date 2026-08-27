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Para empleados públicos

El Gobernador encabezó este miércoles el lanzamiento del Beneficio Hipotecario para Agentes Públicos de la provincia. La tasa subsidiada es del 6% anual. Se requiere un ingreso mínimo de $1.800.000 y ser empleado de planta permanente.

El gobierno entrerriano lanzó un nuevo plan hipotecario para trabajadores dependientes de la administración pública provincial. El gobernador Rogelio Frigerio encabezó el acto de presentación.

Los detalles del nuevo Beneficio Hipotecario para Agentes Públicos se dieron a conocer este miércoles. Según anunció el gobernador, se trata de un préstamo de hasta $100 millones con una tasa del 6% anual. “Es probablemente uno de los más baratos de la Argentina”, recalcó. “Esperamos que pronto empiece a llegar la demanda”, expresó Frigerio.

El programa se basa en un convenio con el Banco de Entre Ríos y es para compra de vivienda. El préstamo puede cubrir hasta un 75% del valor de la propiedad. Abarcará toda la provincia y la cuota tendrá un tope de 30% en el salario del beneficiario.

Los destinatarios son trabajadores dependientes del Estado entrerriano de planta permanente con un mínimo de 12 meses de antigüedad. El ingreso mínimo para acceder es de $1,8 millones en el grupo familiar y se require no poseer propiedades registradas a su nombre (destino exclusivo a vivienda única).

El link para acceder al Programa ya está disponible en la página web del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) en este enlace.

Una vez completado el formulario, el IAPV precalificará la condición de planta permanente y la ausencia de inmuebles; posteriormente, el banco se contactará con cada potencial beneficiario para continuar el trámite crediticio. La adjudicación se realizará por orden de llegada —una vez obtenida la calificación bancaria— y existirá la opción de adelantar cuotas para cancelar el saldo de forma anticipada.

El Gobernador adelantó que la Provincia está trabajando en otro tipo de créditos hipotecarios para otros sectores de la sociedad, además de los empleados de la administración pública.

Frigerio destacó que hay más de 1.200 solicitudes en el programa Ahora tu Hogar para construcción de vivienda en terreno propio.

Subsidio

El programa, destinado a la adquisición de vivienda única, familiar y permanente, contará con un fondeo inicial de 20.000 millones de pesos aportados por la entidad bancaria, lo que permitirá otorgar unos 300 créditos en esta primera etapa.

La tasa del 6% se alcanza gracias a un subsidio del Estado provincial, que cubre dos puntos, sumado a casi un punto adicional que absorbe el Banco de Entre Ríos como agente financiero. Esta sinergia permite reducir en un 20% tanto la cuota mensual a pagar como el nivel de ingresos requerido para calificar.

Al respecto, Frigerio precisó que el préstamo toma hasta el 30% del ingreso de los trabajadores «y nosotros nos ocupamos de que esta cuota sea menor, en promedio, que los alquileres que se vienen pagando».

Por su parte, representantes del IAPV brindaron detalles técnicos sobre el alcance del beneficio. Para un crédito de 50.000 UVA (equivalente a unos 100 millones de pesos actuales), la cuota mensual estimada en 695.000 pesos desciende a unos 475 mil pesos gracias al subsidio estatal.