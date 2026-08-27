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El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de alerta amarilla por tormentas. Los departamentos Feliciano, Federal, Federación, Concordia, San Salvador, Diamante, Paraná, Nogoyá, Villaguay y La Paz, serán afectados por el nivel amarillo con tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las tormentas estarán acompañadas principalmente por lluvias con cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

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