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Alertas por lluvias y tormentas para este viernes

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de alerta amarilla por tormentas. Los departamentos Feliciano, Federal, Federación, Concordia, San Salvador, Diamante, Paraná, Nogoyá, Villaguay y La Paz, serán afectados por el nivel amarillo con tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

 Las tormentas estarán acompañadas principalmente por  lluvias con cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Recomendaciones

  • Ante este escenario, se solicita a las y los ciudadanos extremar las precauciones y seguir las siguientes pautas de seguridad:
  • Asegurar objetos: retirar de balcones y terrazas elementos que puedan ser arrastrados por el viento (macetas, tendederos, muebles de jardín).
  • Evitar la circulación: no salir de casa si no es estrictamente necesario y evitar refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad.
  • Gestión de residuos: no sacar la basura para evitar la obstrucción de sumideros y desagües que puedan provocar anegamientos.
  • Seguridad vial: si debe conducir, circule con luces bajas, aumente la distancia de frenado y evite zonas anegadas.