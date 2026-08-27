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La Cámara de Diputados convocó a la Ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, y al Director de Comedores de Entre Ríos, Lautaro Azzalini, para que expliquen en el recinto cómo funcionará el nuevo esquema de desayunos y meriendas que brindará la firma Teknofood.

La convocatoria se resolvió en la sesión de este miércoles con la aprobación de un proyecto de resolución impulsado por la diputada Silvina Deccó y otros legisladores del bloque justicialista y establece que ambos funcionarios brinden detalles sobre la situación actual del servicio de comedores escolares en escuelas primarias y secundarias de la provincia.

Entre otros puntos, deberán informar cómo se presta actualmente el servicio, cuál es la modalidad de compra de los alimentos y qué menús se ofrecen para desayunos, almuerzos y meriendas.

Uno de los principales aspectos sobre los que los funcionarios darán explicaciones es la contratación de la empresa Teknofood. En este sentido, el proyecto aprobado plantea que tendrán que precisar qué porcentaje de la inversión corresponde a la compra de productos y cuánto representa la logística de distribución.

Tras la aprobación de la resolución, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, informó que “esta Presidencia comunicará por los medios oficiales la fecha en la que la Ministra se hará presente en este recinto en una sesión especial que se convocará oportunamente”.

El proyecto también apunta específicamente a la composición nutricional de los alimentos que recibirán los estudiantes a través de la empresa con sede en CABA.

Los funcionarios deberán brindar información sobre el contenido de proteínas, fibra, calcio, hierro y micronutrientes. Además, se solicitarán datos sobre el aporte de azúcares libres, sodio, grasas saturadas y calorías, así como la existencia de sellos de advertencia y la adecuación de los productos a las guías alimentarias y a la normativa vigente sobre alimentación saludable.

En definitiva, los funcionarios tendrán que detallar las características del nuevo esquema y los criterios utilizados para definir los productos que serán distribuidos en los establecimientos educativos.

La convocatoria de Diputados se produce mientras la contratación de Teknofood se encuentra judicializada a partir de un amparo colectivo presentado por padres de alumnos, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Fundación Cauce.